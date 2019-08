Jovic descarta una cesión: "Historias así me hacen reír, Zidane cree en mí"

Luka Jovic disputó sus primeros minutos oficiales con el Real Madrid el pasado sábado en el partido que enfrentó al conjunto blanco contra el Celta. El delantero serbio ha concedido una entrevista al medio de su país Novosti.rs en la que habla de su relación con Zidane o Benzema y aprovecha para salir al paso de los rumores que apuntaban a una cesión este verano.

Jugó sus primeros diez minutos oficiales en Vigo: "Es una sensación fantástica jugar el primer partido oficial para el club más grande del mundo. Las impresiones son positivas, hemos ganado y demostrado que somos un equipo. Espero más minutos en lo que sigue de la temporada", explica. "Se acerca el momento en que mostraremos nuestra fuerza real y lo que podemos hacer", dice sobre el estado de forma del equipo.

La pasada semana salió un rumor en su país que decía que Zidane no contaba con él y tendría que salir cedido. Jovic lo desmiente por completo. "Zidane cree en mí y su opinión no ha cambiado durante este tiempo en el que trabajamos juntos. Estoy aprendiendo de él día a día, con lo que estoy muy satisfecho, porque él es, como jugador y entrenador, uno de los mejores del fútbol mundial", dice sobre su entrenador.

Luka Jovic y Raphaël Varane, en un entrenamiento del Real Madrid

No saldrá cedido

Por tanto, descarta rotundamente la posibilidad de salir cedido este verano: "Historias como esas me hacen reír. Los medios siempre se ocuparán de tales historias. He estado acostumbrado a todo tipo de rumores desde el comienzo de mi carrera profesional, he aceptado el hecho de que siempre puede haberlos. El tiempo dirá lo que es verdad", apunta sobre los rumores.

Jovic cumple un sueño jugando en el Real Madrid, aunque asegura que vivió tranquilamente el momento en el que su nombre se empezó a vincular con el club blanco el pasado mes de marzo: "Intenté no leer artículos, no responder a mensajes de este tipo y concentrarme solo en el juego. Eso fue lo mejor y es por eso que el tiempo pasó con bastante rapidez, sin tensión", dice.

Disponible para Zidane

"Los nervios existen, pero solo hasta que salgo corriendo al campo. Entonces todo desaparece", declara sobre sus primeros partidos en el Madrid. No se quiere marcar objetivos a corto plazo, pero si está preparado para lo que venga: "Estoy listo para dar el máximo y ofrecer todo lo que pueda. No espero jugarlo todo de inmediato, pero alcanzaré mis metas a través del trabajo duro y la dedicación", señala.

Jovic también habló de lo que para él supone entrenar y jugar al lado de Benzema: "Es un delantero muy interesante, tiene mucha más experiencia que yo y trato de aprender de él. Una de las mejores cosas del fútbol es cuando puedes jugar al lado de grandes siendo joven y aprender de ellos", dice sobre el '9' blanco. "Todos los jugadores me han recibido muy bien y me llevo bien con todos. Nos reímos a menudo en el vestuario", concluye.

[Más información: Jovic se entona y promete espectáculo: su impresionante chilena ante Zidane]