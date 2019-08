Zidane busca soluciones a la baja de Luka Modric: las tres alternativas

Zinedine Zidane pierde, casi con total seguridad, a Luka Modric para el partido de la segunda jornada de La Liga frente al Valladolid. El croata vio la roja directa frente al Celta el pasado sábado, después de que fuese el primer castigado por la nueva reglamentación que ha entrado en vigor esta temporada.

Según dicen estas nuevas reglas del fútbol, las faltas por detrás, sin posibilidad de llegar al balón, a la altura del tendón de Aquiles, serán castigadas con tarjeta roja y, en el caso de que árbitro tenga que parar el partido, el balón se reanudará con el equipo que estaba en posesión del mismo.

Estrada Fernández fue avisado desde la sala del VAR para que revisase la jugada entre Modric y Denis Suárez. El '10' del Real Madrid acabó siendo expulsado. Mismo desenlace tuvo el delantero del Getafe Jorge Molina, quien vio la roja después de una acción similar a la del centrocampista merengue con Thomas ante el Atlético de Madrid.

La norma del tendón de Aquiles agita La Liga

Modric puede perderse entre uno y tres partidos. Un contratiempo para Zidane, ya que el técnico francés tampoco puede contar por lesión con Eden Hazard. Al entrenador blanco se le pone por delante un nuevo rompecabezas que resolver. Para llenar el importante vacío que deja el internacional por Croacia tiene varias opciones.

Fede Valverde

El joven centrocampista uruguayo es la alternativa más natural a la baja de Modric por sanción. Fede Valverde cuenta con la confianza de Zinedine Zidane, aunque se quedó fuera de la lista definitiva contra el Celta de Vigo. El charrúa estuvo en la convocatoria de 22 para viajar a tierras gallegas, pero finalmente fue uno de los descartes. Sin embargo, eso no plantea ninguna duda sobre su rol en el equipo. Desde que regresó de las vacaciones tras la Copa América ha sido uno de los elegidos, bien 'ocupando' el hueco del propio Luka o el de Kroos.

Isco

El de Arroyo de la Miel ya sabe lo que es jugar en esa posición, donde se ha desempeñado en temporadas anteriores a las órdenes de Zidane. Isco se quedó fuera del once titular del Real Madrid en Vigo, pero sí que fue uno de los elegidos para ingresar en el terreno de juego ya entrada la segunda parte. El '22' blanco ha sido uno de los nombres que han sonado en las últimas semanas para abandonar el club, pero su decisión firme es la de continuar y ganarse no solo al técnico galo, sino también a la afición después de una campaña muy complicada para él.

James Rodríguez

La tercera alternativa a la baja de Luka Modric es la del internacional colombiano. El futbolista aún no tiene plaza segura en el Real Madrid 2019/2020. James Rodríguez sigue siendo vinculado con el Nápoles, pero tampoco se descarta que pueda continuar en el conjunto merengue. Zidane ya le incluyó en la lista de convocados ante el Celta y aunque no jugó, sí que estuvo en el banquillo. El cafetero puede entrar en el once por Modric, en especial si se mueve el dibujo a un 4-4-2, donde podría jugar al lado de Casemiro, Kroos y otro de los centrocampistas en plantilla.

[Más información - Modric: "En la vida haría intencionadamente una entrada así a un compañero"]