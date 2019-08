Neymar lo cambia todo: su fichaje agita lo visto en el estreno del Madrid

El Real Madrid tuvo un dulce debut en Liga. El equipo respondió en Vigo tras una pretemporada con menos claros que oscuros y logró tres puntos balsámicos que devuelven la tranquilidad a la zona noble del Santiago Bernabéu. Zidane apostó por su vieja guardia y le salió bien, pero eso no significa que el Madrid haya cerrado la puerta a posibles refuerzos en la recta final del mercado.

El Madrid brilló y Zidane ha dejado claro que está conforme con lo que tiene. Pero hasta el 2 de septiembre todo es posible y en la Casa Blanca tienen puesto el foco, sobre todo, en París. El equipo carburó en Vigo, pero podría sufrir cambios en las próximas semanas. Uno será Hazard en cuanto vuelva en algo menos de un mes. Pero antes de ver al belga vestido de corto, el Madrid podría haber cerrado el fichaje de Neymar.

Si Neymar acaba de blanco, alborotará todo lo visto en Balaídos, en especial el ataque merengue. Zidane apostó por Bale, Benzema y Vinicius para su tridente. El galés fue el mejor del partido y el '9' volvió a marcar. A Vinicius le está costando, pero Zidane demostró que confía en él dándole la titularidad en el primer partido de la temporada. El Madrid ganó 1-3, pero en el club se sigue pensando que la mejora es posible.

Gareth Bale felicita a Toni Kroos por el segundo gol del Real Madrid al Celta EFE

Zidane comprobó que Bale es un efectivo que puede recuperar y ser la diferencia del equipo. Volvió a ser el Expreso de Cardiff, la versión de él que todo el mundo quiere ver y que tan intermitente ha sido en sus seis años de blanco. La temporada pasada dio poco de eso, lo que propició que Zidane le dijera a finales del curso que no contaba con él para el que recién acaba de comenzar. Hace apenas una semana, el francés soltaba su ya célebre frase de "si es mañana, mejor", en referencia a la salida de Bale. Ahora ha pasado al "Bale se queda" y está dispuesto a contar con él.

La situación de Bale y James

Pero si Neymar llega al Madrid, la situación de Bale se complicaría. Por lo pronto podría perder su titularidad (las bandas serían para Neymar y Hazard) y su futuro volvería a estar en tela de juicio. En el club, sin embargo, piensan que debería continuar y no lo quieren regalar. Luego está James. El colombiano contará para Zidane si sigue, pero eso todavía está en duda. Sigue en el mercado y su salida no está descartada si llega una oferta atractiva. Para que venga Neymar deberá salir alguno de ellos, si no los dos.

Otro que se vería afectado por el posible fichaje de Neymar sería Vinicius, que volvería al banquillo. Contra el Celta no estuvo acertado y pasó desapercibido para lo que se espera de él. Con Zidane no termina de arrancar y si llegara su compatriota partiría desde la segunda línea. Un paso atrás que no tiene por qué ser malo. Vinicius se quitaría la presión de encima con Neymar al frente del equipo.

El último de los cambios que puede propiciar la llegada de Neymar es el esquema. Está por ver si el 4-3-3 fue una decisión firme de Zidane o una salida al paso después de que no le convenciera ninguna de las pruebas durante la pretemporada. Con el brasileño se multiplicarían las opciones, pudiendo optar por el 4-4-2 o un 4-2-3-1. Lo que parece claro es que lo que se vio en Vigo podría sufrir un fuerte cambio si llega Neymar.