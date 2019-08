La firme respuesta de Solskjaer a Pogba sobre la "interrogación" en su futuro

Pogba no encuentra la forma de salir del Manchester United este verano. El centrocampista francés no ha sido escuchado ante sus deseos de abandonar el equipo este verano y Solskjaer sigue en sus trece de cara a la recta final del mercado, en la que los red devils no podrían fichar un recambio para su estrella.

Pogba no se rinde, pero sus opciones de fichar por el Real Madrid se siguen diluyendo tras las últimas declaraciones de su entrenador. Solskjaer fue solemne en su respuesta a Pogba, que en la anterior jornada dijo que seguía habiendo "un signo de interrogación" en su futuro, en relación a una posible salida este verano.

"Siempre ponéis interrogantes sobre él. Para mí que sí, se va a quedar. No tengo absolutamente ninguna preocupación sobre Paul", dijo Solskjaer, cerrando por enésima vez la puerta de salida a Pogba este verano.

Paul Pogba, en un partido del Manchester United Reuters

Pogba disfruta en el United

"No creo que sea raro, diciendo 'disfruto jugando, me divierto con mis compañeros, me encanta mi trabajo y el juego'. No ha habido ninguna rueda de prensa en la que no haya respondido a alguna pregunta sobre Paul Pogba, pero el ochenta por ciento de lo que él ha dicho ha sido que le encanta este deporte y su estancia aquí", dijo sobre las últimas declaraciones de Pogba.

