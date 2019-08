Zidane recupera a su Madrid: seis preguntas antes del cierre del mercado

El Real Madrid volvió a jugar un partido oficial tres meses después y lo hizo con un equipo muy similar al presentado en la última jornada de la pasada Liga contra el Betis. Los once que saltaron en Balaídos ya estaban antes del verano, es decir, ningún fichaje fue titular en la primera jornada. La lesión de Hazard provocó que saltaran al campo once jugadores de la vieja guardia.

La imagen poco tuvo que ver con lo que se vio en las jornadas finales de la pasada temporada ni durante la preparación veraniega. El Madrid ganó 1-3. Una victoria que les vuelve a poner por delante del Barça en Liga 818 días después y que sirvió para volver a ver la mejor versión de Bale, Kroos o Marcelo. Sin embargo, era una verano de renovación y, a dos semanas del cierre del mercado, se presentan varias preguntas.

¿No hay cambios en el centro del campo?

El centro del campo no se ha movido en la era Zidane y sigue sin hacerlo. Casemiro, Modric y Kroos volvieron a formar el trivote con el que el Madrid conquistó Europa tres veces consecutivas. Era una zona que pedía cambios urgentemente la pasada temporada, pero que no se ha reforzado este verano. Zidane pedía a Pogba, quien lo hubiera cambiado todo. El francés tiene muy difícil salir del United. Por si acaso, Casemiro y Kroos demostraron estar en forma.

¿Seguirá con el 4-3-3?

Zidane vaticinó a final de la temporada pasada que el esquema cambiaría. El Madrid dejaría el 4-3-3 con el que ganó todo o, eso se pensaba hasta que el club blanco anunció la alineación. El técnico francés apostó por lo clásico y le salió bien. En verano ya probó otras formaciones (el 3-5-2) y el resultado fue mucho más negativo. Con Pogba, el dibujo sería otro. Para tomar una conclusión final hay que esperar a que vuelvan los lesionados y ver si el 4-3-3 seguirá este año.

Gareth Bale y Zidane, en un partido del Real Madrid EFE

¿Se queda finalmente Bale?

La gran sorpresa del once de Zidane. Bale ha pasado en unas semanas de estar muy cerca de marcharse a China a ser titular en la primera jornada con el Real Madrid. Estaba sentenciado por Zidane pero, al ver que su salida no está próxima a resolverse, ha decidido contar con él. En rueda de prensa dijo claramente que el galés se queda. ¿Será un farol o no? Quedan dos semanas de mercado y todavía pueden pasar muchas cosas.

¿Qué pasa con James?

Si Bale fue titular, James (la otra sorpresa de la convocatoria) se quedó en el banquillo y sin jugar un solo minuto. Zidane no parece tan convencido de volver a contar con James, como sí lo ha hecho con Bale. El colombiano se está esforzando en el trabajo para probar que puede tener un hueco en el equipo. Como Bale, no tiene un seguro de cara a su continuidad si llega una buena oferta.

Marcelo frente a Fran Beltran REUTERS

¿La segunda linea, para los fichajes?

Además de Hazard, ningun otro fichaje parte como titular en este nuevo Madrid. Jovic, Mendy, Militao y Rodrygo (este empezará con el Castilla) han reforzado la segunda línea blanca. No han llegado los cambios que pedía el madridismo para el once titular, pero Zidane promete muchos minutos para todos como en la temporada 2016/2017. Además, la vieja guardia ha respondido.

¿Y si viene Neymar?

El Madrid brilló en Balaídos y se gustó. Lucieron los señalados de la pasada temporada y Zidane devolvió la confianza a su vieja guardia. Aún así, en el club sigue pensando que hace falta una guinda para el equipo y la mejor opción es Neymar. Si el brasileño llega finalmente, nada tendrá que ver el equipo con lo visto ante el Celta. El Madrid tiene la oportunidad de ficharle, pero su llegada lo cambiaría todo.

