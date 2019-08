Semedo desmiente los rumores y descarta entrar en la 'operación Neymar'

El Barcelona no da con la fórmula para fichar a Neymar este verano. El club azulgrana no tiene dinero y busca la inclusión de jugadores en la operación que faciliten la llegada del brasileño al Camp Nou. No será Coutinho, quien ha puesto rumbo al Bayern, pero podrían ser otros jugadores que el club catalán habría ofrecido. Uno de los que se habla es Nélson Semedo. El lateral ha salido al paso de los rumores.

"No hablen tonterías. Fake news", escribía Semedo sobre una captura de pantalla de una noticia del diario Mundo Deportivo. En ella se aseguraba que el lateral se había puesto a disposición del Barcelona por si le querían incluir en la 'operación Neymar'. Es sabido que Semedo ya dudó de su futuro a comienzos de verano, pero finalmente el club apostó por él.

Ahora su nombre estaba otra vez en la palestra. Semedo interesaría al PSG y sería uno a los que querría incluir en un posible intercambio. El club parisino, por el contrario, no habría mostrado interés en contar con Arturo Vidal, mientras que Rakitic también habría comentado a su entorno que no le gustaría entrar en la 'operación Neymar'. Por tanto, el Barcelona sigue perdiendo opciones para poder firmar la vuelta del astro brasileño.

Semedo desmiente su inclusión en la operación Neymar

