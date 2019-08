Zidane insiste con Pogba, Van de Beek en pausa y Neymar una oportunidad para el Madrid

El Real Madrid no da por cerrado su mercado ni mucho menos. Quedan todavía 17 días para que la ventana de traspasos eche el cierre y en el club blanco esperan para poner la guinda a la plantilla tras un verano en el que ya se han gastado 305,5 millones de euros. Tres son los nombres que rodean la actualidad blanca más allá de las salidas, las cuales también engloban como mínimo a tres futbolistas de la primera plantilla.

Paul Pogba, Donny Van de Beek y Neymar Jr. son los jugadores sobre los que planea una ofensiva el Madrid en la recta final de mercado. No vendrán los tres, por lo que desde el club se estudia bien la situación para no dar ningún paso en falso. Los casos son bien diferentes. Zinedine Zidane ha pedido el fichaje de Pogba que no llega, Van de Beek está casi hecho pero en pausa y Neymar ha aparecido en escena como una oportunidad única de mercado.

Pogba no se rinde

Zidane insiste en Pogba. Cree que es el jugador que necesita en su equipo y así lleva todo el verano. El problema es que el Manchester United no ha dado su brazo a torcer en ningún momento pidiendo cifras prohibitivas que van desde los 180 a los 200 millones de euros. De ser al contrario, Pogba vestiría ya de blanco. El jugador, por su parte, sueña con jugar en el Real Madrid y no se rinde pese a que el mercado haya cerrado el pasado 8 de agosto en la Premier League.

Pogba presiona y su entorno sigue mandando mensajes al Madrid para que intente su fichaje. El jugador espera que su deseo acabe pesando y pueda salir este mismo verano. En el United saben que dejarle escapar dejaría muy tocada su medular puesto que no fue capaz de fichar al menos un relevo antes del cierre del mercado.

Zidane, durante un partido del Real Madrid Reuters

Zidane pone en pausa a Van de Beek

La alternativa a Pogba es Van de Beek, aunque en el club se valoró el fichaje de ambos. Hueco hay para los dos. Aún así, tras cerrarse el mercado en la Premier parecía que el fichaje del holandés era un obligado para el Madrid para reforzar el centro del campo como pidió el francés. La insistencia de Zidane en Pogba y la presión del Ajax para que Van de Beek siga una temporada más han paralizado una operación que estaba cerrada con el jugador y casi también con el Ajax a cambio de 55 millones más variables. Si no llega este verano, lo hará al siguiente.

Van de Beek quiere conocer pronto su futuro, pero ahora depende de los movimientos que haga el Madrid por Pogba y Neymar y, sobre todo de las salidas blancas. Puede venir solo o incluso con uno de los otros dos si al Madrid le salen las cuentas (más sencillo si el que ficha es Pogba). Para hacerle hueco habría que ingresar dinero por las salidas de jugadores como Bale, James o Mariano y que Zidane dará el OK definitivo.

Neymar, a tiro

Y por último esta Neymar. El brasileño quiere salir del PSG y solo tiene dos destinos posibles: Barcelona y Real Madrid. Prefiere volver al Camp Nou, pero también ha dado el 'sí' al club blanco a través de su entorno. El Madrid ha ganado tiempo para pensar mientras las negociaciones entre PSG y Barça no llevan a ningún lado, tal y como adelantó EL BERNABÉU. Los culés no tienen dinero y en París no están dispuestos a dar facilidades para que Neymar (al que han tasado en 200 'kilos') vuelva a vestir de azulgrana.

El Madrid entrará en escena cuando el Barcelona dé un paso atrás. A Neymar y al PSG solo le quedarían la entidad merengue para encontrar una solución al culebrón del verano. Nunca el fichaje de un top5 mundial había estado tan a tiro y sin entrar en guerra con su club de procedencia. Algún jugador blanco podría entrar en la operación, aunque en ningún caso será Vinicius como pediría el PSG. Neymar está ahí y el Madrid tiene escrita la hoja de ruta para acometer su fichaje. Solo falta dar el paso.

