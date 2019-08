Zidane incluye a Bale y James en la convocatoria del Real Madrid para Vigo

Primera convocatoria de la nueva temporada en la casa blanca. Zinedine Zidane ha incluido en su lista para el encuentro contra el Celta de Vigo en Balaídos a 22 futbolistas. Entre ellos destacan los nombres de James Rodríguez y Gareth Bale, quienes estaban en la rampa de salida, pero de momento continúan formando parte de la plantilla madridista.

Ambos pueden incluso estar en un once titular en el que no se encontrará Hazard después de caer lesionado y ser baja para las próximas tres o cuatro semanas. El que sí está incluido en la lista de convocados para el primer partido liguero de la 2019/2020 es Brahim Díaz. El malagueño aún no ha disputado ni un solo minuto este verano al lesionarse nada más llegar a Canadá, pero ya está listo.

El que no se encuentra entre los elegidos es Mariano. El delantero se ha ejercitado al margen de sus compañeros y no ha entrado finalmente en la convocatoria. El delantero no entra en los planes de Zidane y se especula con un futuro lejos del Santiago Bernabéu, pese a que el propio futbolista insiste en seguir vistiendo la elástica blanca.

Mariano celebra su gol al Fenerbahce REUTERS

Como tercer portero entra Altube después de las salidas de Luca y Lunin. En defensa sin novedades. Ferland Mendy continúa recuperándose de su lesión, el resto de los zagueros que forman parte del plantel están convocados. Así como Jovic, quien busca su primer gol como madridista, ya que en pretemporada no tuvo la suerte de cara. También figura el nombre de un Vinicius Júnior que está de enhorabuena, ya que ha sido convocado con Brasil.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Keylor Navas, Courtois y Altube.

Defensas: Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Odriozola.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James e Isco.

Delanteros: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic, Brahim y Vinicius Jr.

