El Madrid, listo para el inicio de Liga sin Mariano... y a la espera de Carvajal

El Real Madrid completó su último entrenamiento antes del estreno en LaLiga Santander, en Balaídos ante el Celta de Vigo, con Gareth Bale y James Rodríguez en el grupo y con opciones de ir convocados en la lista de Zinedine Zidane, que está a la espera de saber si puede contar con Dani Carvajal.

El conjunto madridista remató la preparación de su primer partido oficial de la temporada con una sesión que contó con las ausencias de los lesionados Ferland Mendy, Marco Asensio y Rodrygo, más la de Mariano Díaz que busca una salida del club.

Por segundo día consecutivo Brahim Díaz trabajó al mismo ritmo que el grupo, ya recuperado de la lesión muscular que condicionó su pretemporada.

De los jugadores lesionados el que más se acerca a su regreso es el francés Mendy, que ya realiza trabajo de campo con balón y se espera que la próxima semana se reintegre en la dinámica de grupo.

El Real Madrid entrenando antes de su debut en Liga.

Jugadores sancionados

Zidane sigue pendiente para su equipo titular de la decisión sobre el indulto a los jugadores sancionados de la última jornada de la pasada Liga, entre los que se encuentra Dani Carvajal.

"Son cosas que no controlo, es verdad que es un poco difícil aceptarlo pero lo que vamos a hacer es esperar a lo que va a pasar. Entrenamos sabiendo que pueden cambiar cosas para el partido y tenemos que esperar hasta el último momento. No me parece normal pero es así", lamentó en su comparecencia ante los medios.

Antes dirigió un entrenamiento en el que contó con la presencia del japonés Kubo y en el que terminó de perfilar los detalles tácticos del estreno en LaLiga Santander ante el Celta de Vigo.

[Más información: Zidane: "¿Fichajes? Me conformo con lo que tengo, a los mejores"]