Valderrama: "James no va a jugar en el Real Madrid ni con los 24 lesionados"

James Rodríguez es uno de los jugadores que podría salir del Real Madrid en las próximas semanas. La fecha límite para saber qué sucede finalmente con el colombiano es el día 2 de septiembre con el cierre del mercado. El futbolista que ha regresado al club blanco tras pasar dos temporadas cedido en el Bayern Múnich no tiene un hueco en el proyecto de Zidane, quien ya ha demostrado que no cuenta con él de cara a la próxima temporada.

Acerca de esta cuestión se ha manifestado El Pibe Valderrama en Fox Sports durante un acto en Bogotá afirmando que si el entrenador del club blanco no quiere a un futbolista no hay ninguna posibilidad de que dispute minutos. "El único problema que yo veo es que el técnico no lo quiere y cuando el técnico no lo quiere, ¿sabe cuándo va a jugar? Ni cuando los 24 estén lesionados", declaraba el exfutbolista colombiano.

Además, el que fuera uno de los máximos exponentes del fútbol en Colombia dejaba clara su postura de que James se encuentra en el mejor momento de su carrera: "Si James está viejo, estamos jodidos. Ahora es la época buena de él".

El Real Madrid se entrena con James en el grupo

Debut en Liga

En un momento en el que todo puede suceder, el conjunto merengue se prepara para su debut en Liga el próximo fin de semana ante el Celta de Vigo en Balaídos. Bale y Keylor se entrenaron este miércoles en el interior, mientras que el colombiano lo hacía junto al resto de la plantilla. Aún queda mucho por resolver y el futuro de James sigue siendo una incógnita.

