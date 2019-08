La vía de Pogba para ir al Madrid: la promesa de Mendes que le abre la puerta

Pogba insiste en salir del Manchester United este verano. El centrocampista francés quiere presionar para que le dejen marchar, aunque sabe que no será fácil puesto que el mercado de fichajes cerró el pasado 8 de agosto en la Premier League y los red devils, por tanto, no podrían fichar un relevo. El club inglés lo buscó, pero no fue capaz de atar a ninguno antes de echar el cierre a la ventana estival.

Uno de los nombres que sonó con más fuerza fue el de Bruno Fernandes. El Sporting de Portugal y el United negociaron durante los días previos al cierre del mercado, pero no fueron capaces de llegar a un acuerdo económico por jugador al que el conjunto luso tasó en 70 millones de euros. Bruno se quedará en Portugal, pero el United no ha bajado los brazos respecto a su fichaje.

Mendes entra en escena

La figura clave para que Bruno Fernandes vista de rojo diablo sería Jorge Mendes. El superagente luso entró en la negociación a última hora como intermediario y, pese a que no se llegó a un acuerdo a tiempo, habría prometido que el futbolista jugará a partir de 2020 en el Manchester United, tal y como desvela Manchester Evening. Un guiño que bien podría entenderse por que será en enero cuando Bruno fichará por el club inglés.

Bruno Fernandes, jugador del Sporting de Lisboa. Foto: Instagram. (@brunofernandes.10)

De esta forma, el United ya tendría fichado al recambio de Pogba y solo tendría que esperar unos meses para tenerlo en sus filas. Una condición que podría desbloquear la salida de Pogba este verano. El francés trata de hacer entender a la directiva de su actual club que la situación es insostenible y que su único deseo para por salir del equipo este verano. Este martes ya señalaban en Inglaterra que el United le podría dejar salir antes del 2 de septiembre a cambio de 160 millones de euros.

[Más información: De Pogba a James: el puzle del centro del campo del Real Madrid]