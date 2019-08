La loca campaña que promueven en Colombia: odiar a Zidane

La situación de James Rodríguez en el Real Madrid no es la más idílica. El colombiano regresó desde el Bayern Múnich de su cesión y no tiene un hueco en la plantilla. No está dentro de los planes de Zinedine Zidane por lo que está en busca de un nuevo destino.

En Colombia, algunos seguidores no están de acuerdo con esta decisión del técnico y han decidido lanzar una campaña en contra del francés. Esta idea está encabezada por Humberto de la Calle, exvicepresidente y máximo negociador con las FARC durante el proceso de paz.

El político ha propuesto un "pacto nacional" para odiar a Zidane a través de las redes sociales: "Propongo un Pacto Nacional: si estamos condenados a odiar, pues pongámonos de acuerdo en odiar a Zidane. ¡Viva James!", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El tuit de Humberto de la Calle sobre Zidane

No obstante, esta 'enemistad' con el técnico del Real Madrid no ha surgido ahora, sino que se remonta tiempo atrás. Humberto ya manifestaba su punto de vista acerca de la situación de ambos a través de Twitter: "Adelante James, vamos a demostrarle a Zidane que eres un jugador extraordinario".

¡Adelante @jamesdrodriguez ! Vamos a demostrarle a Zidane que eres un jugador extraordinario #VamosColombia — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) June 7, 2017

Este mensaje lo lanzó junto al siguiente cuando se hizo oficial la cesión de James Rodríguez al Bayern Múnich en 2007: "Zidane va a tener la dicha de ver a James en el Bayern todo lo que él no lo dejó hacer. Suerte James".

Zidane va a tener la dicha de ver a @jamesdrodriguez haciendo en el @FCBayernES todo lo que él no lo dejó hacer ¡Suerte a James! — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 11, 2017

Por el momento, el futuro del colombiano está en el aire. Los clubes más interesados en hacerse con sus servicios son el Nápoles y el Atlético de Madrid. No obstante, las negociaciones se encuentran estancadas y rodeadas de una gran incógnita.

