Cristiano Ronaldo: "Zidane me hacía sentir especial"

Nueve años en el Real Madrid y los tres últimos bajo las órdenes de Zinedine Zidane, con quien también coincidió en la 2013/2014, cuando Ancelotti era el primer entrenador y el francés su segundo. Cristiano Ronaldo no solo guarda un grato recuerdo del club blanco, sino también del propio Zizou, al que ha dedicado unas cariñosas palabras en DAZN.

"La confianza que un jugador necesita no depende casi de él mismo, sino de las personas que lo rodean, otros jugadores y el entrenador. Debes sentirte una pieza importante del grupo y Zidane me hacía sentir especial", ha asegurado Cristiano. El delantero portugués ha ido un paso más allá y ha puesto de relieve en todos los aspectos que el técnico le ayudaba.

"Me ayudó mucho. Ya lo respetaba, pero trabajar con él me hizo admirarlo todavía más por su forma de ser, de hablar, por cómo orientaba al equipo y por la forma que me trataba", ha dicho un Cristiano Ronaldo que también ha revelado lo que siempre le decía Zidane: "Me solía decir 'Cris, descansa, porque el que marcará la diferencia serás tú'".

Cristiano Ronaldo, en un partido de la Juventus de Turín. Foto: Twitter (@Cristiano)

El broche final sobre estas bonitas palabras de Cristiano al que fuera su entrenador hará las delicias de los aficionados al Real Madrid: "Siempre fue honesto y es por eso que siempre lo llevaré en el corazón". Unas declaraciones que se unen a las de hace tan solo unas semanas en las que aseguraba que echaba de menos al equipo merengue.

De Allegri a Sarri

Después de pasar tres temporadas de ensueño jugando para Zinedine Zidane, Cristiano firmó por la Juventus de Turín, donde ha pasado de jugar para Allegri a Sarri en la presente temporada. Varios cambios importantes que no han hecho más que hacer pensar al '7' en lo especial que era su relación con el actual entrenador del club blanco.

