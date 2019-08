El Barcelona presiona a Neymar para que hable y estudia una oferta desesperada al PSG

El traspaso de Neymar entra en su semana decisiva, tal y como adelanta EL BERNABÉU. El PSG quiere cerrar su venta cuanto antes y en el Fútbol Club Barcelona trazan su estrategia para evitar que el brasileño termine en el Real Madrid.

El club azulgrana sabe que la relación con Al-Khelaifi y la entidad parisina está rota, por lo que intentan que Neymar se posicione públicamente para obligar al dueño del PSG a aceptar una última oferta culé. Sin embargo, de momento el futbolista ha decidido dar el sí al Real Madrid y no hacer ninguna declaración sobre su futuro.

Si Neymar no habla terminará en el Real Madrid y eso es lo que intentan impedir Bartomeu, Piqué y otros pesos pesados del vestuario del equipo catalán. El central afirmó en rueda de prensa que es el brasileño "el que tiene que manifestarse". Un recado para su amigo al ver como se acerca a pasos agigantados al eterno rival.

El presidente del Barcelona también trabaja en encontrar fondos para la operación. La maltrecha tesorería azulgrana, tuvo que pedir un crédito de 35 millones de euros para pagar la cláusula de Griezmann, complica sus opciones aunque Bartomeu está decidido a hacer cualquier locura antes de ver a Neymar en el Real Madrid.

Neymar entrena con sus compañeros del PSG Reuters

Antes, el fichaje de Neymar no era una prioridad para el Barça. Las opciones solo eran fichar por los azulgranas o permanecer en el PSG, pero todo cambió tras la exclusiva de EL BERNABÉU de que el Real Madrid entraba en escena y valoraba muy seriamente el fichaje del crack brasileño.

El Barcelona no tiene dinero y por ello intentaba convencer al PSG de un trueque. Sin embargo, el club francés se ha convertido en el mejor aliado del Real Madrid y eso pone muy nervioso a un Bartomeu que ve como Neymar está cada día más cerca del Santiago Bernabéu.

Eso sí, el máximo mandatario azulgrana no ha dicho la última palabra y busca fondos para conseguir el visto bueno de Al-Khelaifi. La relación entre ambos presidentes están rotas, por eso lo que arrinconaría al PSG sería una declaración pública de Neymar que de momento no se ha producido. El tiempo se le acaba al Barça y busca, donde no hay, dinero para una operación en la que también debería entrar un jugador como Coutinho que costó más de 120 millones de euros.

