El United presiona a Pogba para acabar con su deseo de fichar por el Madrid

El Manchester United debuta este domingo en la Premier League y lo hace en un partido de máxima exigencia ante el Chelsea. Los red devils se estrenan en Old Trafford y por ello Solskjaer no querido escatimar en su once titular. Con los focos puestos sobre Paul Pogba ante su deseo de salir del club este verano, el noruego ha respondido alineando al francés en el once titular.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre Pogba. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.