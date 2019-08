Tuchel, realista ante la marcha de Neymar: "Tenemos que encontrar soluciones sin él"

El futuro de Neymar está repleto de dudas. Los rumores en torno al brasileño no cesan durante las últimas semanas. Lo que se ha dejado claro es que todo puede pasar. Tal y como adelantó EL BERNABÉU, el Real Madrid valoró el fichaje y el acuerdo está en avanzadas negociaciones.

Thomas Tuchel, entrenador del París Saint-Germain, ha concedido una entrevista a Canal Plus Francia en la que ha hablado sobre la situación del delantero. El alemán no ha descartado la continuidad del futbolista en el club parisino: "No tengo noticias (sobre su futuro), quizás sean buenas noticias. Es posible que se quede. Pero esto no ha terminado, tenemos que ser realistas".

No obstante, el técnico se ha mostrado realista en cuanto a esta posibilidad: "La realidad es que tenemos que encontrar soluciones sin Neymar. No es posible perderle y encontrar a otro que haga lo mismo que él".

Neymar, con el PSG Reuters

También quiso desear que el brasileño se quede: "Las cosas están entre el PSG, Neymar, y el otro club. Amo a Neymar, quiero seguir jugando con él, con Kylian y con todos, confesó. Si se va, no dormiré". Por último, habló sobre su relación con el director deportivo del club parisino. "Mi relación con Leonardo va muy bien hasta ahora. No estoy en una zona de confort con él, ¡pero eso es bueno!", confesó.

Este domingo el PSG ha disputado su primer partido en la Ligue-1 ante el Limes Olympique. En la previa del encuentro, la afición del equipo francés ha mostrado su disconformidad ante la actitud de Neymar con pancartas e insultos.

