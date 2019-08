El Real Madrid puso punto y final a la pretemporada. Lo hizo con derrota en los penaltis contra la Roma, aunque en la segunda mitad la imagen del club blanco mejoró. Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa para analizar el partido y toda la actualidad que rodea al equipo.

Se acabaron las pruebas

"Lo importante es lo que hicimos hasta ahora. La pretemporada está acabada y estamos preparados para empezar La Liga. Tenemos ganas. Es un partido importante y queremos meter la dinámica de La Liga".

¿Quiere a Neymar?

"Nosotros estamos aquí con la plantilla que tenemos y pensamos solo en eso. La próxima semana jugamos La Liga y nuestra mente solo está en el sábado".

Zidane: "Tenemos esta plantilla y vamos a jugar así La Liga, punto y final"

La necesidad de fichajes

"Nosotros estamos aquí con los que estamos. Puede pasar cualquier cosa porque faltan tres semanas, pero la realidad es esta. Estamos aquí con el equipo que tenemos. Estoy a muerte con mi plantilla. Tenemos que hacer una gran temporada".

¿Espera a Pogba?

"Voy a repetir exactamente lo mismo. Tenemos esta plantilla y vamos a jugar la próxima semana. Punto. Punto y final".

El futuro de Bale y James

"Bale y James son jugadores del Real Madrid. Los dos están inscritos. Contamos con todo los jugadores. Puede pasar cualquier cosas hasta el 31, pero tengo que contar con ellos".

El 3-5-2

"No es así. No jugamos con cinco defensas. Jugamos con 3 defensas y dos carrileras altos. Vamos a cambiar siempre de dibujo. No hay un dibujo o dos. Hay que buscar cosas y es lo que voy a hacer".

James, otra vez no convocado

"James es un jugador que está inscrito con nosotros, hoy en día. No ha sido convocados estos dos partidos, pero hasta el 31 puede pasar de todo. Voy a contar con mis jugadores y no voy a responder a lo que vosotros preguntáis sobre jugadores".