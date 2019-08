Hazard: "¿Messi? El fútbol es democrático, el talento no se mide en centímetros"

Eden Hazard es el '7', dorsal que hereda de Mariano y que este a su vez hizo suyo después de que Cristiano Ronaldo lo luciese durante los últimos ocho años. En una entrevista con Corriere della Sera, el belga fue preguntado por esto, precisamente, por si llega al Real Madrid para suplir el gran vacío que dejó el portugués con su adiós. "Quiero traer al Real Madrid todo lo que puedo hacer. Quiero ser útil para mi entrenador y mis compañeros. Todo", dijo el futbolista.

Después de esto, el ex del Chelsea tuvo que responder a esta curiosa cuestión: "¿Estás listo para desafiar a Messi en La Liga? No eres muy alto, pero ¿puedes definir este como un desafío entre gigantes?". A esto, Hazard contestó que "si hubiera sido un apasionado del baloncesto, entonces sí habría sido un problema. En este sentido, el fútbol es un deporte democrático, el talento no se mide en centímetros".

También tuvo tiempo para hablar del fenómeno que suponen en la actualidad las diferentes redes sociales, las cuales son utilizadas por los deportistas para mostrar su día a día. "Las redes sociales son una oportunidad única para estar cerca de nuestros fanáticos, que están dispersos por todo el mundo. Lo importante es usarlos de la manera correcta, es decir, unir y no dividir", apunto el internacional belga.

Eden Hazard, en Valdebebas. Foto: Instagram (@hazardeden_10)

Preocupado por el bienestar

Poniéndose serio, Hazard destacó que pese a que los futbolistas tienen mucho dinero y disponen de medios que otros no, también son personas que se preocupan por el bienestar global: "Los jugadores son ricos y famosos, al menos este es el retrato que está hecho de nosotros, pero no vivimos en una burbuja. Tenemos familias, somos padres. Por supuesto que estoy interesado en cuestiones ambientales. No soy científico, no puedo dar respuestas. Pero también es con partidos como contra la Roma que los jugadores podemos acercar a millones de personas a este tema: tratar mejor nuestro planeta nos ayudará a tener un futuro mejor".

