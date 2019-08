El desconcertante mensaje de Vinicius: "Siempre hay luz al final del túnel"

Vinicius se volvió a quedar en el banquillo en el partido que enfrentó al Madrid contra la Roma. El delantero brasileño sigue sin encajar en el esquema de Zidane, quien apostó por segunda vez consecutiva por el 3-5-2, y no encuentra su sitio en el once titular. Su reacción tras conocerse el once blanco en el Olímpico está dando de qué hablar.

El joven de de 19 años ha publicado un desconcertante mensaje en su cuenta de Twitter al conocer la decisión del técnico francés: "Siempre hay luz al final del túnel. Último amistoso de la pretemporada. Que Dios nos bendiga".

En los duelos disputados de pretemporada, tan sólo ha jugado 218 minutos de los 540 posibles. Menos de la mitad del tiempo posible en el terreno de juego. No obstante, se trata de uno de los jugadores que ha tenido actuaciones más destacadas dentro de la plantilla del Real Madrid.

Sempre há uma luz no fim do túnel... Último amistosos da pré-temporada. Que Deus nos abençoe! ◘◘◘️ pic.twitter.com/QTjjvMrTZZ — Vinicius Jr ◘️ (@viniciusjr) August 11, 2019

Vinicius siempre sobresale por su desparpajo y potencial en el desborde y el conjunto merengue es más vertical con él en el campo, aunque su gran cuenta pendiente continúa siendo el gol. El brasileño no ha anotado ningún tanto en los partidos jugados hasta el momento.

Aunque no esté presente en el once titular del Madrid, el delantero tendrá la oportunidad de mostrar su talento. Zidane ha escogido los siguientes nombres ante la Roma: Courtois; Nacho, Varane, Militao; Carvajal, Casemiro, Valverde, Modric, Marcelo; Benzema y Hazard. Se trata del último encuentro que disputará el club blanco antes de comenzar La Liga, donde debutará ante el Celta de Vigo el próximo 17 de agosto a las 17:00 horas.

[Más información en: Zidane sigue con su apuesta por el 3-5-2: sin Bale y con tres cambios]