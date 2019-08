Ancelotti evita a James y deja su futuro en el aire

Una de las incógnitas de este verano es descubrir cuál será el futuro de James Rodríguez. El colombiano se está entrenando en Valdebebas pero sigue siendo una de las posibles salidas del Real Madrid. Zidane ya ha dejado claro en varias ocasiones que el mediocentro no tiene hueco en su proyecto, la última fue dejándole fuera de la convocatoria en el amisto frente al Salzsburgo.

Uno de los clubes que estaban en la puja por el colombiano era el Nápoles, equipo dirigido por Carlo Ancelotti, quien en más de una ocasión ha manifestado que quiere al jugador en su plantilla de cara a la próxima temporada. Aunque el técnico italiano ha expresado su deseo de fichar al de Cúcuta, otro de los equipos que está sonando como posible candidato a hacerse con sus servicios es el Atlético de Madrid.

El técnico italiano ha vuelto a ser preguntado sobre James y ha querido evitar el asunto una vez más. "No quiero hablar de James, me ha pillado en un mal día", afirmaba el entrenador del equipo italiano. De esta forma volvía a dejar en el aire las incertidumbres que giran alrededor del actual futbolista del equipo merengue.

James Rodríguez, presentando una camiseta del Bayern junto a Carlo Ancelotti. REUTERS

Futuro incierto

En un momento en que el Real Madrid necesita vender para poder fichar, uno de los jugadores que están en el punto de mira es James, al igual que Mariano o Bale, jugadores que no cuentan para Zidane. Las negociaciones con el Nápoles se están alargando a raíz de que De Laurentiis dejase claro que quería fichar al colombiano en calidad de cedido, opción que la entidad madridista no barajaba. Por otro lado, Cerezo no descarta hacer efectiva su incorporación, por lo que el futbolista podría acabar vistiendo la camiseta rojiblanca durante la siguiente campaña.

