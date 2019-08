De Kubo a Jovic: las razones que ilusionan al Real Madrid

En los últimos años el Real Madrid ha virado su política de fichajes con vistas a asegurar un futuro estable para el club. Los blancos han apostado por jugadores con gran proyección con vistas a formar a los galácticos del futuro en su propia casa. Una estrategia que tiene como fundamento el intentar esquivar el sobrecoste que vive el mercado actual con precios astronómicos.

Esto se ejemplifica con el fichaje de jugadores como Mendy, Militao, Rodrygo, Kubo o Jovic. Ninguno de ellos supera los 24 años de edad y representan a una terna de jóvenes cracks con apenas 19 años. Todos tienen una proyección vertiginosa que aumenta a pasos agigantados y a la que suman otros como Vinicius, aunque este llegara un año antes que el resto (2018).

Gol anulado a Rodrygo Goes REUTERS

Este elenco de jugadores ha generado altas expectativas en el madridismo, creando un clima de ilusión en en torno al Real Madrid. Y es que este tipo de incorporaciones dejan mucho margen de ganancia para el club blanco de cara a los próximos años, ya sea dentro o fuera del equipo.

Futuro esperanzador

La razón más importante por la que el Real Madrid está concretando este tipo de incorporaciones es con vistas a asegurar el futuro del club. La entidad madridista ha estudiado el mercado, y con ellas a las grandes promesas, con el objetivo de intentar identificar a las estrellas del futuro para hacerse con ellas a un precio inferior.

Takefusa Kubo, en un partido del Real Madrid ante el Tottenham

Jugadores como Kubo y Rodrygo, con apenas 18 años, están siendo las grandes atracciones de la pretemporada del Real Madrid. Ambos jugadores apuntan maneras y están empezando a mostrar un nivel muy alto, lo que puede augurar un buen futuro para el club.

Desparpajo e inocencia

Una de las grandes virtudes de los jóvenes es que no tienen vergüenza alguna sobre el terreno de juego. Al tener menos experiencia y no contar con galones, no se cortan durante los partidos y muchas veces suponen un quebradero de cabeza para las defensas rivales. Otro factor que Kubo está representado a la perfección con su descaro con el balón, de la misma forma que lo hizo Vinicius el curso pasado con Solari.

Vinicius, presionado por Moses Simon REUTERS

Competencia y ambición

Los jugadores más jóvenes no suelen haber triunfado en el fútbol profesional y siempre muestran mayor ambición y ganas por hacerse un nombre en la élite. Es el caso de los jóvenes que ha incorporado el Real Madrid, ya que Jovic es el único que más repercusión ha tenido en Europa. El hambre de éxito siempre es un factor crucial a la hora de levantar títulos y cosechar triunfos.

Militao y Jovic

Esta tendencia ayuda al equipo a aumentar la competencia y hacer que el rendimiento general aumente, ya que los mirlos aprieta a los titulares y veteranos de plantilla para pedir minutos y ganarse un puesto. Una fórmula que a Vinicius ya le funcionó en la 2018/2019, consiguiendo así un puesto en el once madridista.

Ferland Mendy, en un partido del Real Madrid ante el Bayern Múnich EFE

Beneficio económico

Aunque no es lo más importante, cualquier club analiza sus operaciones en materia de fichajes desde el aspecto económico. La parte más positiva para el Real Madrid en su nueva política es que si los jóvenes llegan a ser cracks mundiales, son jugadores que han costado muy poco al club y que aumentarán su valor considerablemente, por lo que el riesgo es muy bajo.

[Más información: La fórmula de Zidane para que no falten goles en el Real Madrid]