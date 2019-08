Zidane: "Lo que queremos es competir y hacer cosas buenas"

"Es seguir con nuestra pretemporada, que al final nos queda un partido para empezar La Liga. Pero creo que poco a poco nos estamos preparando y estamos mejor. La actuación de hoy lo confirma".

"Por eso. Yo valoro el esfuerzo. Al final no es fácil y era importante hacer un partido así, contra un equipo complicado. Hoy en día no hay equipos pequeños, ¿sabes? Si tú no estás metido, te pueden complicar las cosas. Nosotros hemos jugado serios, con intensidad. Durante la segunda parte hemos tenido más dificultades, pero dentro de lo normal. Los chicos han hecho un esfuerzo importante".

"Contento. Es un poco de todo. Al final lo que quiere un entrenador es tener a todos los jugadores disponibles. Falta un partido para que empiece La Liga y lo que queremos es competir. Lo que queremos es estar bien, preparados para competir. Si nosotros competimos vamos a hacer cosas buenas".

[Más información: Hazard brilla y da la victoria a un Real Madrid de dos caras en Salzburgo]