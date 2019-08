La pretemporada exprés de Militao y Casemiro para hacerse sitio en el Real Madrid de Zidane

En poco más de una semana el Real Madrid dará el pistoletazo de salida a la temporada oficial y jugará su primer partido de Liga frente al Celta de Vigo. Será el próximo 17 de agosto cuando los blancos viajen a Balaídos para iniciar su andadura en el campeonato regular, aunque antes la plantilla tiene tareas pendientes por resolver.

Zidane lleva un mes desgranando e implementando su idea de juego de cara a la próxima temporada. Los stages de Canadá, Estados Unidos y Alemania han copado la fase de preparación blanca y el técnico francés ha podido enfrentarse a rivales de entidad para asentar las bases de su nuevo proyecto.

A pesar de ello, Zidane no tiene todas las decisiones tomadas respecto a la próxima temporada. El galo aún se encuentra a la espera de ver si se concretan más fichajes en Chamartín, ya que la cúpula del club trabaja en jugadores como Pogba y Van de Beek. Sin embargo, el técnico tampoco ha podido ver a todos sus jugadores en acción, ya que algunos se han incorporado más tarde a la pretemporada madrididista.

La Copa América y las vacaciones

Es el caso de futbolistas como Militao y Casemiro, dos futbolistas que aún no han disputado ningún amistoso con la nueva camiseta del Real Madrid. Ambos jugadores se han incorporado más tarde que sus compañeros a la dinámica del primer equipo, con motivo de la disputa de la Copa América con Brasil.

Éder Militao posa con la Copa América

Tanto el defensa como el central disputaron la final del torneo con la canarinha el pasado 7 de julio, una fecha en la que el Real Madrid se encontraba a tan solo un día de iniciar los entrenamientos en Valdebebas, para luego marcharse a Montreal. Sin embargo, cuando la plantilla del conjunto blanco estaba descansada y a punto de afrontar el inicio de la pretemporada, Casemiro y Militao levantaban el título de la Copa América con Brasil y pensaban en sus vacaciones.

Ahora los dos están en desventaja respecto a sus compañeros, pero aún tendrán dos partidos por delante, antes del inicio de Liga, para meterse en la dinámica del equipo y probarse ante Salzsburgo y Roma. Dos citas importantes para ganar ritmo de competición y adquirir los nuevos automatismos tácticos implantados por Zidane.

Casemiro, en un partido de la selección de Brasil durante la Copa América 2019 Reuters

Casemiro, fuerza en la medular

Una de las grandes claves del nuevo Real Madrid de Zidane será la fortaleza física en el centro del campo. Algo que se explica con los fichajes en los que trabaja el club (Pogba y Van de Beek), aunque en esa faceta Casemiro tendrá mucho que decir desde el seno del vestuario.

Casemiro presionando a Leo Messi REUTERS

El brasileño es una pieza clave para Zidane en la medular como pivote defensivo. Casemiro no necesita demostrar mucho al técnico francés en esta pretemporada, ya que el centrocampista ya está testado como titular indiscutible. Ahora mismo es la clave que puede sostener la medular y dar un salto de calidad importante al equipo.

Militao, savia nueva defensiva

En el caso de Militao, la situación es muy diferente. El defensa brasileño ha fichado este año por el Real Madrid y aún no se ha enfundado la elástica blanca desde entonces. Zidane no ha podido ver de que es capaz el ex del Oporto, por lo que los dos próximos tests ante Salzsburgo y Roma pueden ser claves para esbozar una idea básica de ello.

Eder Militao posa con la camiseta del Real Madrid en el césped del Santiago Bernabéu REUTERS

'Zizou' buscará probar a Militao para ver como se desenvuelve en la dinámica del Real Madrid. El jugador tendrá que pelear por convencer al técnico para ganarse su confianza. Algo en lo que tiene mucha competencia, ya que otros futbolistas como Odriozola, Mendy o Nacho están en su situación en la zaga madridista. Un reto mayúsculo para iniciar su particular mini pretemporada con energía.

Ambos jugadores han viajado con el primer equipo a Austria para el partido de este miércoles (19:00 horas) contra el Salzsburgo. Zidane les ha incluido en su lista de 20 jugadores para el partido y podría ser la primera gran oportunidad para hacerse con un sitio.

