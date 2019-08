Kroos rechazó al Manchester United... y a Robbie Williams

Toni Kroos comenzó a destacar en el Bayern Múnich a una tierna edad. El futbolista quería un cambio de aires y se negó a renovar pese a que Guardiola quería seguir contando con él. En el verano de 2014, después de proclamarse campeón del mundo con la selección de Alemania fichó por el Real Madrid. Pero la historia podía haber sido muy diferente.

El Manchester United tentó al futbolista y fue Moyes el que puso toda la carne en el asador para conseguir ver a Kroos en Old Trafford. El futbolista ha hablado ahora sobre ello en GQ. "Sabía de antemano que el Manchester me quería. Moyes lo subrayó con rotundidad. Fue una tarde agradable con gente encantadora. Hablamos mucho del plan futbolístico del United, que terminó convenciéndome. Pero también nos conocimos como personas. Después supimos mucho de los Moyes y ellos mucho sobre nuestro modo de vivir y cómo nos planteamos la vida como familia. Finalmente quedamos en hacerlo. Fijamos un acuerdo verbal", desvela el germano.

"No soy nadie que pierda demasiado tiempo pensando en eventualidades. Estuve a punto de irme al Manchester United. Pero al final no sucedió. No me pregunto qué hubiera pasado si finalmente hubiera accedido. No existen respuestas verdaderas a esa pregunta. Lo único que puedo decir con casi total seguridad es que con el Manchester United quizá no hubiera ganado la Champions tres veces", comenta un Toni Kroos que acabó en el Real Madrid y logró hacer historia en el Santiago Bernabéu.

Toni Kroos se va al suelo para intentar robar un balón REUTERS

Calabazas a Robbie Williams

El '8' blanco recalca que "el United no es un club al que uno se va para un tiempo corto. Es demasiado grande para estar allí uno o dos años. No es un club para finalizar tu carrera". Antes de finalizar, no se olvida de 'pedir perdón' a un ilustre seguidor de los diablos rojos que soñaba con verle en el equipo de Manchester: "Lo siento, Robbie -Williams-".

