Cesc Fábregas defiende a Hazard y desvela porqué no fichó nunca por el Real Madrid

Cesc Fábregas es una de las voces más autorizadas del fútbol europeo. Después de pasar por clubes como Arsenal, Barcelona y Chelsea, el centrocampista español aún sigue compitiendo en el fútbol de primer nivel en la Ligue 1 como jugador del Mónaco. Una nueva aventura que no le ha hecho perder de vista la actualidad del fútbol español.

El jugador catalán de 32 años fue compañero de Eden Hazard en el Chelsea durante cinco temporadas. Una etapa que hace que Cesc pueda hablar con conocimiento de causa del nuevo fichaje del Real Madrid. Así lo hizo el centrocampista durante una entrevista concedida a El Partidazo de COPE.

A Fábregas le "sorprende que se hable de su peso" y destaca que "parece que la gente no ha visto sus siete años en la premier". El catalán desvela que "puede que las pretemporadas le cuesten", aunque no duda en que el internacional belga "va a tirar del carro" en el conjunto de Zinedine Zidane.

Cesc no esquivó cuestiones en torno al Real Madrid, ni tampoco el presunto interés blanco en ficharle. De hecho, el centrocampista desvela porqué no fue al conjunto blanco: "Hubo mucho interés del Madrid en mí. Hasta en cuatro ocasiones intentaron ficharme. Las dos primeras me pillaron muy joven. En la tercera yo había tomado la decisión de ir al Barça, pero también escuché al Real".

Ausencia de Reyes

Por si fuera poco, Fábregas no olvida el fallecimiento de José Antonio Reyes, un jugador que se erigió como una persona clave para él cuando se marchó al Arsenal y sobre el que Ces señaló que le "unía una amistad y recuerdos imborrables" durante su "etapa inicial" como gunner. "Fue una noticia de caerse al suelo. Nunca olvidaré lo que hizo por mí en mis dos primeros años en Londres", espetó el centrocampista.

