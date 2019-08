Cristiano Ronaldo desvela el origen de su famosa celebración

Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los futbolistas más carismáticos de la historia, más allá de su calidad y su potencia. El portugués es una imagen que vende por sí sola y lo es gracias a cosas como su mítica celebración. El 'siu', conocido por todos' y del que ahora explica cómo fue su origen en una entrevista a Soccer.com

"Fue cuando jugamos en Estados Unidos contra el Chelsea y no se como se me ocurrió. Sólo marqué y lo hice. Fue natural para ser sinceros. Después, me gustó y lo hice más habitualmente. Vi que a la gente le gustaba y me recordaba por la celebración y seguí haciéndolo", explicó el '7' ahora estrella de la Juventus.

Aquel día, en verano de 2013, el Madrid se midió al Chelsea en un partido de pretemporada correspondiente a la International Champions Cup. El club blanco se impuso a los blues, dirigidos por Mourinho, con un doblete de Cristiano Ronaldo y otro tanto de Marcelo.

Cristiano Ronaldo. Foto: Twitter (@Cristiano)

Hasta Cristiano sufre el 'siu'

Cristiano, que celebró con el 'siu' el primer de sus goles, patentó entonces una celebración que ha dado la vuelta al mundo durante estos años. Tanto es así que este mismo verano tuvo que ver como un rival suyo celebraba así un gol a su equipo mientras él seguía el partido desde el banquillo.

