La semana Pogba: claves de una megaoperación a contrarreloj

El Real Madrid acelera para tratar de tener cerrada su plantilla de cara al arranque de La Liga dentro de dos semanas. Varios son los asuntos pendientes del club merengue tanto en el aspecto de llegadas como en el de salidas. Zidane y el club esperan a Pogba y Van de Beek, mientras se confía en encontrar destino a jugadores como Bale, James o Mariano.

Si hay una operación que tiene en vilo a Zidane ese es el fichaje de Pogba. El francés fue su principal petición a la directiva, que estaba dispuesta a cumplirla pero que se ha ido complicando con el paso de los días. Esta semana se antoja decisiva para saber si el galo vestirá de blanco y es que en poco más de 72 horas, el mercado de fichajes cerrará en la Premier League.

El 'caso Pogba' centra la atención sobre un Manchester United sumergido en varios frentes que ha de resolver antes del jueves a las 18:00 horas (hora peninsular). La decisión del jugador ya es conocida por todos, pero Ed Woodward se mantiene firme declarándolo intransferible. Aún así, se confía en que los red devils acaben cediendo antes o después y ya se han ido viendo atisbos de ello. En los próximos días se deberán dar varios pasos para que Pogba pueda, finalmente, fichar por el Madrid.

Paul Pogba entrena con el Manchester United EFE

El United busca reemplazo

Para que el United deje salir a Pogba hace falta, al menos, un sustituto; de hecho, los red devils quieren dos. Hace un par de semanas se señalaron los fichajes de Milinkovic-Savic y Bruno Fernandes como inminentes por el club de Manchester, un claro signo de que ya se pensaba en la venta de Pogba, pero la realidad es que siguen sin llegar.

El United trabaja a contrarreloj para fichar al serbio y al portugués. El primero está más cerca, pero lo de Bruno Fernandes se ha paralizado por las diferencias económicas entre el United y el Sporting de Portugal. Además, los de Solskjaer están inmersos en otros negocios igual de importantes para ellos que lo están ralentizando todo, como son los fichajes de Maguire o Mandzukic y la salida de Lukaku.

Pulso Solskjaer-Pogba

Pogba se impacienta. El deseo del futbolista no es otro que vestir de blanco, aunque hasta ahora se ha mantenido al margen por consejo directo del Madrid para no entorpecer la operación. Pogba ya dijo a comienzos de verano que buscaba nuevos retos y, a través de Raiola, ha ido dejando claro que no quiere seguir en el United. También se lo comunicó a Solskjaer a la vuelta de las vacaciones, pero en su club no dan más que problemas para solucionar su futuro.

Solskjaer, durante un partido REUTERS

Los días han pasado y ante la postura del United, Pogba ha decidido pasar a la acción para forzar su marcha. No viajó a Cardiff con el equipo de cara al último amistoso y, aunque se dijo que fue por un pinchazo en la espalda, en Inglaterra no se lo creen y piensan que es una estrategia para salir. La respuesta de Solskjaer fue rotunda: "No tengo dudas de que seguirá", dijo sobre Paul en rueda de prensa. El próximo partido será el 11 de agosto, siendo el debut en la Premier ante el Chelsea. Las 'molestias' en la espalda le podrían excusar otra vez, pero hasta el 2 de septiembre (fecha del fin del mercado en España) hay hasta tres partidos más (Wolves, Crystal Palace y Southampton).

El sprint del Madrid

El Madrid sabe que, pese a que tiene casi un mes para fichar a Pogba, esta semana es crucial. Antes de nada, se espera el OK del United para desbloquear todo. Si los ingleses no fichan un relevo, las opciones de ver al francés esta temporada en el Santiago Bernabéu serán mínimas. En caso de anunciarse el fichaje de un sustituto antes del jueves, se activarán todas las maquinarias para fichar a Pogba casi a sprint.

El Madrid tiene claro que no pagará los 170 'kilos' que pide el United. El límite estaría entre los 130, aunque las variables pueden ayudar para aproximarse más a la cifra que piden en Old Trafford. Con el jugador el acuerdo es total y no supondría un problema. La idea es que no vuelva a jugar con el United y Zidane pueda contar con él de cara al estreno liguero contra el Celta.

