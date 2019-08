En Inglaterra desvelan que el United ha rechazado 27 'kilos' más James por Pogba

El Manchester United sigue torpedeando el fichaje de Paul Pogba por el Real Madrid. Los red devils no dan su brazo a torcer, al menos hasta que no cierren su sustituto, y habría rechazado una oferta del club blanco, tal y como desvela el diario británico The Times. Esta propuesta constaba de 27 millones de euros más James Rodríguez.

El United pide hasta 150 millones de euros por su jugador, una cifra a la que el Madrid se resiste a llegar. Pogba es el objetivo prioritario para el club blanco que sabe que afronta una semana decisiva para fichar o no al deseado por Zidane. El jueves 8 cierra el mercado de la Premier a las 18:00 horas (hora peninsular) y el domingo 11 los red devils debutan en liga ante el Chelsea.

Según The Times, el United insiste en que Pogba comience con ellos la temporada. El Madrid tendrá hasta el 2 de septiembre para poder fichar a su gran objetivo, pero lo tendrá muy complicado si los red devils no dan su brazo a torcer y, prácticamente imposible, si el United no firma un relevo para él en los próximos tres días.

Reuters

El pulso entre Pogba y el United

La situación en el United es tensa. Pogba se borró del último amistoso de pretemporada del club inglés alegando problemas en la espalda, pero en Inglaterra piensan que fue una medida de presión para forzar su salida rumbo al Real Madrid. Es un secreto a voces que el galo quiere vestir de blanco y que sueña con encontrarse con Zidane en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Madrid sigue buscando destino a James y esta es la última prueba de ello. El colombiano se ejercita con el equipo blanco en Valdebebas pero, por ahora, no cuenta en los planes de Zidane. El Madrid espera ingresar entre 40 y 50 millones de euros por él o, en cambio, incluirlo en una operación como la de Pogba.

