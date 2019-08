Luka Jovic se marca un objetivo para antes del debut madridista en Liga

Luka Jovic esta de vuelta. El delantero serbio se entrenó el viernes con normalidad en Valdebebas junto al resto del equipo y el Real Madrid ya puede contar con el que es su fichaje goleador estrella hasta el momento. Una noticia muy positiva para Zidane de cara al inicio oficial de la temporada que llegará en poco menos de dos semanas.

El atacante aterrizó este verano en el Santiago Bernabéu con el cartel de ser el refuerzo goleador que necesitaba la plantilla del Real Madrid. Una operación en la que el club blanco desembolsó 60 millones de euros para hacerse con los servicios con uno de los jugadores revelación de la temporada pasada.

El Real Madrid afrontó el fichaje de Jovic con un claro plan de asegurar el futuro ofensivo del club. Una apuesta con la que aumentar la competencia en la parcela ofensiva y hacer que Karim Benzema tuviera, a priori, un sustituto de garantías en la plantilla. El objetivo era conseguir que el serbio se hiciese al club para heredar el trono del galo de cara a los próximos años.

Verano agridulce

La pretemporada no ha sido un camino de rosas para Luka Jovic. El delantero serbio sabía que tenía que trabajar duro para adaptarse y ganarse un sitio importante en la delantera de todo un transatlántico como el Real Madrid. Su lesión en el minuto 28 del pasado derbi contra el Atlético de Madrid en Nuevo York, a raíz de un choque con Oblak, llegaba como un jarro de agua fría para la plantilla y el propio jugador.

Luka Jovic acabó lesionado el derbi ante el Atlético de la International Champions Cup

Hasta el momento el jugador no ha tenido suerte en sus primeros meses como madridista, ya que cuando Zidane le ha dado una oportunidad, el destino se la ha truncado. Es algo que no solo se refleja en la lesión sufrida en su tobillo izquierdo, si no también en su primera titularidad con el Real Madrid. Y es que Jovic tuvo partido contra el Arsenal. El serbio fue sustituido en el minuto 16 de aquel encuentro frente al Arsenal, con motivo de la expulsión de Nacho Fernández en el 9 de la primera parte.

Jovic sabe que el nueve titular del Real Madrid es Karim Benzema, pero el serbio debe apretar para intentar hacerse con un sitio en la delantera. Esto le ayudará a adaptarse y mejorar, haciendo que sus compañeros aumenten su rendimiento con el incremento de la competencia.

Dos partidos para convencer

El objetivo de Jovic ahora es intentar recuperarse al 100% y afrontar los dos últimos amistosos del verano con posibilidades de jugar; el siguiente es el 7 de agosto a las 19:00 horas contra Salzsburgo, mientras que el último será el 11 a las 20:00 frente a la Roma. Dos partidos claves para el jugador en su carrera por demostrar a Zidane todo su potencial antes del inicio de Liga.

Luka Jovic posa junto a Florentino Pérez con la camiseta del Real Madrid REUTERS

El jugador debe hacerse valer con lo que mejor sabe hacer: marcar goles. Mariano Díaz sigue empeñado a quedarse en el Real Madrid e intenta arrebatarle el puesto; ya lo demostró con su gran actuación frente al Fenerbahce, a pesar de no contar para Zidane, tal y cómo informó EL BERNABÉU. Sin embargo, los 27 goles en 48 partidos que marcó Jovic con el Eintracht le convierten en una amenaza constante.

Jovic deberá aprovechar que tiene plena confianza del club en su figura, ya que es la apuesta de futuro del Real Madrid para la delantera. Debe aprovechar la oportunidad que tiene entre sus manos, pudiendo crecer en Concha Espina de la mano de los mejores jugadores del mundo.

