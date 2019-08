Van de Beek: "Hay interés del Real Madrid por mí, pero la gente quiere ir demasiado rápido"

Donny Van de Beek sigue en la órbita del Real Madrid. Desde hace varios meses el futbolistas holandés es uno de los protagonistas de la agenda del Real Madrid de cara a reforzar la medular del nuevo proyecto. Su gran temporada con el Ajax en Champions le valió para conseguir captar la atención de los blancos.

El jugador es la otra opción del Real Madrid para la medular junto a Paul Pogba, aunque la entidad blanca trabaja en las dos opciones. Y es que el holandés es el preferido por el club, mientras que Zidane ha situado el fichaje del francés como una operación primordial.

Contra todo pronóstico en este tipo de operaciones, Van de Beek ha confirmado él mismo este interés públicamente. El jugador holandés lo ha hecho durante una entrevista concedida a la cadena FOX, asegurando que la operación sigue igual actualmente, pero que conoce el interés del Real Madrid por él.

"Por supuesto que lo he escuchado alguna vez ¿está bien que lo digan, verdad? pero la verdad es que sigue igual el tema, aunque los medios sigan sumando historias. Por supuesto que hay un interés, pero la gente tiende a ir demasiado rápido", señaló el jugador sin tapujos.

'Plan B' a Pogba

Van de Beek también fue cuestionado sobre su opinión acerca de los rumores que le sitúan como alternativa a Pogba, aunque él mismo no lo ve igual: "No lo he oído así, pero sí, puede ser. Hay más de eso en los periódicos, pero no tienes que creerte todo lo que se publica. Siempre hay muchas cosas que no tienen sentido. No tengo que contar lo que es o no es verdad, pero de nuevo, yo estoy concentrado en el partido del sábado y el resto es cosa vuestra".

