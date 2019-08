Mayoral hace autocrítica: "No he hecho méritos para volver al Real Madrid"

Borja Mayoral afrontará una nueva temporada en el Levante en calidad de cedido para reivindicarse a nivel personal. El propio delantero español ha pasado por los micrófonos de El Larguero y ha hecho balance de su redebut, donde ya ha conseguido marcar, y ha dado las razones por las que no se ha podido quedar en el Real Madrid para el curso que está por empezar.

En primer lugar, pese a no haber conseguido la victoria y haber empatado contra el Huesca en su reaparición con el conjunto granota, Mayoral no ha ocultado su alegría por el gol anotado y ha desvelado que se ve con mucha confianza para marcar más goles que la temporada anterior: "¿Mi redebut? Mejor imposible, llegar y besar el santo. Ya dije que este año voy a marcar más goles, estoy con mucha confianza".

Por otra parte, el delantero español confesó que no ha estado a la altura para volver a vestirse de blanco durante la temporada 2019/2020, por lo que entre el club y él tomaron la decisión de que lo mejor era volver a salir cedido para continuar formándose como futbolista: "No he hecho méritos este año para jugar en el Real Madrid. No llegué a hablar con Zidane, simplemente hablé con el club y me dejaron espacio para decidirme".

Borja Mayora, en el Levante. Foto: levanteud.com

El mal arranque del Madrid

Finalmente, Mayoral ha realizado su particular análisis de la pretemporada del Real Madrid y ha dicho que, pese a que el conjunto merengue no haya estado del todo acertado, lo importante es cómo se llegue al tramo inicial de La Liga: "El Madrid no ha empezado bien la pretemporada, pero sabemos como es esto y lo importante llega ahora".

