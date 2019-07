Primera victoria de la pretemporada, además del triunfo conseguido contra el Arsenal en la tanda de penaltis, para un Real Madrid en el que volvió a brillar con luz propia Karim Benzema. El francés marcó un hat-trick, al que acompañaron los goles de Nacho y Mariano. Zinedine Zidane ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos contra el Fenerbahce.

Zidane: "¿Gareth Bale? Cada uno tiene sus responsabilidades, veremos qué ha hecho"

Situación de Lunin

"Ya veremos cuando volvamos a Madrid la situación de cada uno. También de Andriy. Es importante lo que quieran los jugadores. Me alegro que haya tenido minutos hoy. Es un buen portero, un portero de futuro. Veremos qué pasa con él".

Distintos sistemas

"Hemos jugado a veces con 4-4-2, pero hemos jugado con 4-4-1-1, con la libertad de a veces Hazard o Isco. La verdad que no jugamos en muchos dibujos estos últimos partidos, pero la idea es de cambiar cosas porque nosotros necesitamos a veces cambiar de dibujo".

Bale jugando al gol mientras jugaba el Madrid

"No sé lo que ha pasado. Yo estoy aquí con mis jugadores. No puedo comentar eso. Ojalá haya entrenado ahí. Nosotros estamos pensando aquí en el equipo".

Bale y el entrenamiento

"Veremos cuando volvamos. Yo no voy a impedir a nadie hacer una cosa. Cada uno tiene sus responsabilidades y veremos qué ha hecho en Madrid. Yo no voy a entrar en su vida personal. Se quedó en Madrid para entrenar y yo creo que lo ha hecho".

¿Falta de respeto de Bale?

"No te voy a decir nada esto. No me vas a meter en una posición en la que no quiero. No voy a contestar otra cosa".

Mariano celebra su gol al Fenerbahce REUTERS

Futuro de Mariano

"Lo mismo. No contesto muchas preguntas. Pero veremos al volver a Madrid, el mercado está abierto. Creo que estáis cansado de mis respuestas porque yo lo estoy. Pero es así".

Goles encajados

"Nosotros vamos a solucionarlo. Vamos a trabajar y estoy a muerte con mis jugadores. Sé que vamos a hacer una temporada muy buena. Y ya está. A nadie le gusta encajar tres goles. Conseguimos la victoria, ganamos y metimos cinco goles, que pudieron ser más".

Kubo será importante

"Bueno... Hay muchos jugadores que han venido con nosotros, que han venido de la cantera. Kubo acaba de llegar. Será seguro un jugador importante de esta plantilla. Cuando volvamos, hablaremos con él. Será bueno verle en el Castilla y también con nosotros, entrenando y viendo cómo le encajamos. Es un jugador muy joven. Como Rodrygo, como Vinicius. Veremos qué hacer con ellos".

[Más información: Benzema muestra los brotes verdes del Madrid en una trabajada victoria ante el Fenerbahce]