La Generación de Vinicius pide paso en el Madrid

Nueva derrota, pero mejores sensaciones ante el Tottenham en la semifinal de la Audi Cup. Zidane presume de "equipazo" y pide tranquilidad ya que la temporada todavía no ha empezado. Mismo guion que siguió minutos después, en zona mixta, Raphaël Varane.

La mejor noticia de lo visto en el Allianz Arena, con el permiso de Keylor Navas, son los jóvenes del equipo. Vinicius Júnior, Takefusa Kubo, Fede Valverde y Rodrygo fueron los mejores. Los que propusieron algo diferente al resto para desatascar el partido.

Todos ellos son menores de 21 años. El mayor es el centrocampista charrúa con esa edad y quien ya es un habitual en toda una selección de Uruguay. El siguiente en la escala de edad es Vinicius con 19 años y luego ya se encuentran Rodrygo y Kubo con 18 años ambos. La nueva generación ya pide paso en el Real Madrid.

Vinicius Júnior, en un partido del Real Madrid ante el Tottenham

Vinicius Júnior

El '28' blanco no fue titular contra el Tottenham, pero sí que fue uno de los primeros elegidos para ingresar en el terreno de juego. Lo hizo ya entrada la segunda parte para ocupar el hueco dejado por Lucas Vázquez en la banda.

Vinicius siempre destaca por su desparpajo y potencial en el desborde, pero su gran cuenta pendiente continúa siendo el gol. El Real Madrid fue más vertical con el extremo sobre el césped, pero no consiguió que los suyos se acabasen imponiendo en el marcador, logrando así alcanzar la final de la Audi Cup.

Fede Valverde, en un partido del Real Madrid ante el Tottenham

Fede Valverde

'El Pájaro' ha pasado de ser una futura promesa a una realidad con todas las letras. El charrúa regresó el verano pasado a la casa blanca después de permanecer una temporada en el Deportivo de La Coruña en calidad de cedido. Convenció primero a Julen Lopetegui para quedarse y después a Solari y el mismísimo Zidane.

Con tan solo un entrenamiento junto al grupo, Fede Valverde fue incluido en la lista para acudir a Alemania. Y de ahí a su debut en la pretemporada frente al conjunto londinense. El centrocampista dio equilibrio al juego del Madrid y dotó al equipo de un empuje final para meter miedo a los de Pochettino. El internacional uruguayo apunta a ser muy importante en la 2019/2020 y en el futuro si sigue creciendo a este ritmo.

Rodrygo, en un partido del Real Madrid ante el Tottenham

Rodrygo Goes

Fue la sorpresa del once titular en la semifinal. Zinedine Zidane eligió a Rodrygo como acompañante en la ataque de Karim Benzema. Empezó el encuentro jugando tirado a la banda izquierda, pero la entrada de Vinicius en el minuto 64 provocó que se moviera hasta el carril derecho.

El ex del Santos dio alegría al equipo y también verticalidad, algo que todavía aumentó más cuando su compatriota y compañero en la selección de Brasil sub20 se unió a él en el campo. Fue el único capaz de perforar la meta rival, pero su gol no subió al marcador al estar en posición de fuera de juego. Rodrygo apunta maneras.

Takefusa Kubo, en un partido del Real Madrid ante el Tottenham

Takefusa Kubo

El japonés volvió a ser una de las apuestas de Zizou para meter más pólvora, más dinámica y más salsa a un partido que se ha puesto cuesta arriba. Kubo ingresó en el terreno de juego en el minuto 79 por, precisamente Vinicius Júnior, y pese a que disputó poco más de once minutos, fue uno de los más destacados del duelo.

Hasta en tres ocasiones lo intentó contra Lloris aunque sin suerte. El premio del gol no lo tuvo el nipón en esta ocasión, pero sí que fue, tal vez, el que más aprovechó la ocasión brindada por el míster a los futbolistas que, a priori, no van a ser de los habituales. 'Take' vuela alto y puede que antes de lo esperado se gane un sitio en el primer equipo.

