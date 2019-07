El Atlético de Madrid abre las puertas a James: "Es un gran jugador y es bienvenido aquí"

El futuro de James Rodríguez continúa en el aire. Zidane no cuenta con el internacional colombiano pero se desconoce donde jugará la próxima temporada. En las últimas semanas incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de que el centrocampista continúe en el conjunto blanco tras la lesión de Marco Asensio.

A pesar de ello, la principal intención del Real Madrid con James es certificar una operación de venta. Nápoles y Atlético de Madrid son sus dos principales pretendientes, aunque de momento nadie ha desembolsado los más de 40 millones que pide el club blanco.

En las últimas semanas se ha especulado con que el Atlético de Madrid busca un jugador creativo para su parcela ofensiva, lo que habría situado a los de Simeone tras los pasos de Eriksen (Tottenham) y James Rodríguez. Dos fichajes de renombre con los que dar un golpe en el mercado de fichajes. De hecho, los colchoneros son los que más se han acercado al colombiano en las últimas semanas, compartiendo guiños a favor del jugador. Algo que James también ha correspondido públicamente.

"No sabemos que va a pasar"

El último de ellos ha llegado por parte de todo un capitán del Atlético de Madrid. Y es que Koke no ha dudado en deshacerse en elogios hacia James Rodríguez durante una entrevista en El Larguero de la Cadena SER: "Es un gran jugador y no sabemos qué va a pasar. Si viene es bienvenido y si no le deseo suerte en el equipo que esté", señaló el jugador rojiblanco.

James Rodríguez con Colombia. Foto: Twitter (@jamesdrodriguez)

Además, Koke no cree que para Simeone sea un problema contar con un jugador más técnico y menos físico: "Cuantos más jugadores de calidad tengas, más tienen que trabajar para el equipo. Si no, no podrán jugar todos. En otro partido jugará con menos gente ofensiva. Hay muchas variantes y cuantas más tenga más posibilidades para afrontarlos".

