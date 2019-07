El Real Madrid presenta su tercera equipación para la temporada 2019/2020

El Real Madrid presentó la que será la tercera equipación para la temporada 2019/2020. Los blancos hicieron público el diseño con un vídeo promocional bajo el lema 2 You own the future". En el mismo aparecían jugadores del primer equipo como Carvajal, Varane, Benzema, Kroos, Marcelo, Lucas Vázquez, Isco, Nacho, Modric, Odriozola o Fede Valverde con la nueva elástica.

"Adidas Football y el Real Madrid C.F. presentan hoy su tercera equipación para la temporada 2019/20. Esta camiseta se inspira en la tecnología y la evolución del futuro teniendo como principal referente de esta innovación el nuevo estadio", espetaba el comunicado oficial de la marca alemana.

El Real Madrid presenta su tercera equipación para la temporada 2019/20

Este año la principal novedad de la tercera equipación es el verde intenso con el que está diseñada. Un color que se mezcla, de forma futurista, con tonos negros y blancos en la camiseta. "Una declaración de intenciones de seguir innovando y haciendo Historia en el mundo, pero, sin olvidar los logros del pasado que llevamos con orgullo, de ahí el toque retro de cuello en pico y el remate de las mangas que recuerda a las camisetas de décadas pasadas", señala Adidas.

Este es otro anuncio más para presentar otra elástica merengue para la próxima temporada. El Real Madrid ya presentó las que serán su primera y segunda equipación hace varias semanas. Diseños novedosos con los que el conjunto blanco iniciará el nuevo proyecto liderado por Zinedine Zidane en Concha Espina.

