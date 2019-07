'Caso Mariano': Zidane no cuenta con él y el Mónaco le quiere, pero el jugador insiste en quedarse

Mariano Díaz (Barcelona, 25 años) ha sido el único jugador disponible en la gira por EEUU que no ha contado con minutos. El delantero está inédito en pretemporada y hasta los canteranos que viajaron con la primera plantilla han dispuesto de oportunidades.

El futuro de Mariano parece lejos del Real Madrid. Al menos, Zidane no cuenta con él y lo ha dejado claro con este mensaje en los primeros encuentros de preparación. El fichaje de Jovic ha cerrado por completo las puertas del once y del banquillo al ariete cuando todavía no se ha cumplido un año de su regreso a la casa blanca.

El Real Madrid quiere hacer caja con Mariano. Está incluido en la 'operación salida' y el interés del Mónaco viene de largo, ya que pensó en el hispano-dominicano antes de fichar a André Silva. En aquel momento la negativa del madridista hizo que se decantaran finalmente por el luso.

Sin embargo, el exdelantero del Sevilla no pasó el reconocimiento médico y el nombre de Mariano vuelve a ser una prioridad para el Mónaco. Lógicamente, el punto de partida es el sueldo del ariete en el Real Madrid. De todas formas, más allá de lo económico, por ahora el '7' no da su brazo a torcer e insiste en quedarse en el club de sus amores.

Desde que terminó la temporada han sido muchos los equipos que han preguntado por la situación de Mariano, pero la intención del delantero ha sido siempre la de permanecer en la capital de España. Esto ha hecho que otras alternativas que tenía se hayan ya esfumado con el mercado tan adelantado.

Mariano Díaz con el Real Madrid

El Mónaco es una vía que podría contentar a todas las partes, aunque la última palabra como siempre la tiene un Mariano que de momento no quiere salir a pesar de los claros mensajes de Zidane. El hispano-dominicano ha viajado a Múnich para la disputa de la Audi Cup y espera los primeros minutos de la pretemporada. El Real Madrid jugará dos partidos en 24 horas, aunque el técnico galo se ha llevado 24 jugadores y eso vuelve a dejar en el aire de nuevo su debut.

Mariano cree que si tiene la oportunidad, la aprovechará. Aunque lo cierto es que tanto Zidane como el club no cuentan con él. La pasada campaña el canterano solo marcó cuatro goles en una temporada en la que las lesiones tampoco le ayudaron a hacerse con un hueco. Su sueño siempre ha sido triunfar en el Real Madrid y no quiere rendirse, ya que sabe que si sale esta vez sería definitiva y para no volver.

[Más información - Señales a Mariano: no tiene sitio en el Madrid]