Bale, solo en China: "Es un sacrificio que tiene que hacer para ganar un millón a la semana"

Después de su llegada en el verano de 2013, Gareth Bale dirá adiós al Real Madrid de forma definitiva. Tras ser vinculado con clubes de la Premier League, el PSG o incluso el Bayern Múnich, el futuro del futbolista apunta a China. El Jiangsu Suning parece ser su club de destino y es que hasta un familiar del extremo da por hecha su llegada al fútbol chino.

En declaraciones para Mirror, aunque sin desvelarse quién es la persona del círculo familiar del futbolista que habla, este familiar ha asegurado que Bale se marcha a China, pero que lo hará solo, ya que su mujer y sus tres se quedarán en la villa que tiene el matrimonio en Gales, valorada en casi 5 millones de euros.

Esto supone un gran sacrificio, pero todo por un buen motivo: el espectacular sueldo que tendrá en el gigante asiático. "Es una gran decisión. Tiene 30 años y debe aprovecharlo. Es el sacrificio que deben pagar por ganar un millón a la semana", ha desvelado.

La intención de Bale

El todavía futbolista del Real Madrid no dará clases de mandarín. Este familiar, además, recuerda para el medio británico que ni siquiera la familia Bale tuvo la intención de aprender castellano: "La familia no aprendió español, así que no veo a Gareth dando clases de mandarín a corto plazo".

Gareth Bale en el banquillo del Real Madrid REUTERS

Como anécdota, desvela que ni siquiera le gusta la comida típica del país: "La verdad es que no es muy fanático de la comida china, ni cuando está en casa". Ni gastronomía ni idioma y tampoco familia. Pero sí mucho dinero. Un millón a la semana que supone una importante inyección para incluso decidir colgar las botas a una edad muy temprana. El culebrón se resolverá en breve, después de saber que Zidane no cuenta con él.

