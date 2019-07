Las caras negativas de la gira del Real Madrid... y los dos sentenciados

El Real Madrid vuelve de Estados Unidos con mal sabor de boca y con una enorme decepción encima por la derrota en el derbi tan difícil de digerir. La gira por Norteamérica no ha ido como se esperaba, también en gran parte por culpa de las lesiones (Brahim, Mendy y Jovic vuelven tocados y Asensio se perderá prácticamente toda la temporada).

Aún así, los primeros choques sí dejaron alguna que otra buena sensación, sobre todo, en torno a jugadores que necesita el equipo como son Marcelo, Isco o Kroos. Señalados del curso pasado que ahora quieren volver a ser claves para Zidane. Sin embargo, otros tantos necesitan un impulso de aquí al comienzo de Liga visto su nivel mostrado en la gira.

Nacho

Nacho ha mostrado durante la pretemporada muchos problemas atrás. Contra el Bayern sufrió durante los 45 minutos que jugó y el equipo recibió dos goles, mientras que contra el Arsenal apenas duró ocho minutos (a un bajo nivel) antes de ser expulsado con roja directa. En el derbi lo pasó mal y, aunque marcó, quedó señalado ante el resultado tan abultado.

Zidane deberá recuperar al Nacho que tan útil le fue en la segunda línea en su anterior etapa. El centro de la zaga se ha visto reforzada con la llegada de Militao, pero Nacho tiene que dar desde el banquillo ese grado de experiencia que tiene. Seguirá en el equipo, puesto que Vallejo ya se ha ido cedido al Wolverhampton.

Benzema y Nacho pelean por el balón con Oblak

Odriozola

El Atleti sacó los colores a Odriozola. La mayoría del peligro llegó por su banda y se mostró poco acertado. El problema que tiene el ex de la Real es que no termina de encajar con Zidane. No lo hizo a final de la pasada temporada, contando con muy pocas oportunidades, ni tampoco este verano. Hay que recordar que ante el Bayern fue uno de los pocos que se quedó sin jugar y sale señalado del derbi. La competencia para él ha aumentado, puesto que Militao puede desempeñarse con garantías en el carril derecho.

Lucas Vázquez

Con Lucas Vázquez es una cuestión más de sensaciones que de lo que se ha visto en el campo. El gallego es un jugador de confianza para Zidane en su segunda línea, pero las llegadas de Rodrygo y Kubo, sumadas a la irrupción de Vinicius y la presencia de Brahim, aprietan mucho los extremos. Hazard es el dueño de la izquierda, por lo que hasta cinco jugadores luchan por la derecha tras la lesión de Asensio. Lucas ha perdido parte de esa electricidad que tuvo en sus años con Zidane y la gente pide ver a los más jóvenes. A su favor está que se salvó de la quema del derbi.

Benzema

El Real Madrid necesita a Karim y, sobre todo, sus goles. En el primer partido de la pretemporada volvieron los problemas de cara a puerta y el francés tuvo poca puntería. Marcó en el derbi de penalti, pero en los dos amistosos anteriores no estuvo acertado. Tanto él como Jovic han de encontrar portería más. El serbio, eso sí, se salva puesto que la expulsión de Nacho ante el Arsenal y su lesión frente al Atlético han dejado poco que ver de él.

Los sentenciados

Estos cuatro vuelven señalados, pero hay dos que lo hacen sentenciados. Son Bale y Mariano. El galés pudo vestir por última vez la camiseta del Madrid contra el Atleti puesto que su marcha a China se da como inminente. Mariano podría incluso no ponérsela en todo el verano, ya que Zidane le ha dejado en los tres partidos sin jugar ni un solo minuto. Un clara demostración de intenciones del técnico francés ante un jugador que se resiste a irse.

[Más información: Las tareas de Zidane en Europa: contrarreloj antes de La Liga]