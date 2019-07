'Operación Pogba': los pasos que marcan el sprint final del Madrid

El Real Madrid solo tiene una preocupación en cuanto a fichajes se refiere: Paul Pogba. El centrocampista francés es la prioridad absoluta del club blanco a petición expresa de Zidane y se sigue trabajando para cerrar su llegada. Es una operación complicada, a la que ahora hay que sumar que se trabaja contra el tiempo. El próximo 8 de agosto cierra el mercado en la Premier League.

Podrían quedar solo dos semanas para fichar a Pogba y el Madrid, con calma, se prepara para realizar una acometida final que acabe cumpliendo los deseos de Zidane. Hasta ahora ya se han dado varios pasos importantes: Pogba dijo que quería salir, Raiola ha plantado cara al United y Zidane no ha escondido el interés blanco. Pero es imprescindible conseguir que los red devils cedan. Tres pasos marcan la recta final de la operación.

Raiola sigue presionando

El agente italiano ha tomado los mandos en público, mientras Pogba se mantiene en silencio. El futbolista francés ya dio el paso para expresar públicamente que quería salir y ahora es trabajo de Raiola seguir presionando. Solskjaer, de hecho, ha destacado en sus últimas ruedas de prensa la intachable actitud de Pogba en la gira de los red devils, pese a que todos conocen sus intenciones.

Raiola es el mejor arma que tienen Pogba y el Real Madrid para presionar al United. El objetivo no es otro que hacer entender a la directiva del Manchester que la continuidad de Pogba no lleva a ningún sitio. Su sueño es vestir de blanco y por su cabeza solo pasa en estos momentos esa opción.

Pogba, con el Manchester United EFE

El relevo de Pogba

El trabajo de Raiola empieza a hacer sus frutos y es que en el United ya se plantean la venta de Pogba. La mejor prueba de ello es el fichaje de Milinkovic-Savic. El serbio fichará en los próximos días por los red devils, después de que ya se haya filtrado el acuerdo y su agente, el exfutbolista Mateja Kezman, esté en Inglaterra para cerrar los últimos flecos. Supondrá un importante inversión de hasta 75 millones de euros. La opción de Bruno Fernandes parece que se ha disipado.

El serbio es un perfil similar al de Pogba, con el que el United se cubrirá las espaldas ante la salida del galo. Su fichaje facilitará las cosas, aunque los red devils no están por la labor de rebajar su precio mucho más allá de los 180 millones de euros, que nadie se plantea pagar por ahora.

Acelerón del Madrid

Una vez el United cierre el fichaje de Milinkovic, el Madrid tendrá carta blanca para arrancar unas negociaciones que hasta ahora no han sido más que torpedeadas por los red devils. El club blanco, en ningún caso, espera tener que pagar los 180 'kilos' que piden, aunque saben que es una operación que se iría por encima de los 120 seguro. Será caro, pero el Madrid tratará de cerrarlo no mucho después del cierre del mercado en la Premier. En el United no tendrán problemas en alargar las negociaciones hasta el 2 de septiembre si hace falta para tensar todavía más la cuerda.

[Más información: El United ata a Milinkovic-Savic y acerca a Pogba al Real Madrid]