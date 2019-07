Klopp descarta el fichaje de Bale por el Liverpool: "Es demasiado caro"

Gareth Bale se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes después de que Zinedine Zidane le haya abierto la puerta de salida. Se ha hablado de China, de la Premier League, del Bayern Múnich e incluso del Paris Saint-Germain. De entre las opciones en la liga inglesa se ha especulado con el posible interés del Liverpool.

Desde el conjunto de Anfield echan balones fuera. El encargado de negar un posible fichaje de Bale por el Liverpool ha sido el propio entrenador de los reds. Jürgen Klopp ha hablado en Sky Sports sobre el tema. "Bale pertenece a Real Madrid. Si deja ese equipo es un jugador demasiado caro para el Liverpool", ha asegurado el entrenador alemán.

Después Klopp no ha ocultado que Gareth Bale es "un gran jugador" y que le "gusta mucho". "Pero no se trata de él. Hay que crear un equipo y un equipo no es una colección de individualidades, deben trabajar en conjunto", ha apuntado después el técnico de los reds. El Liverpool viene de ganar la Champions League la pasada temporada y quieren seguir la misma línea en su proyecto para continuar sumando éxitos.

Gareth Bale lanzando un penalti ante el Arsenal REUTERS

Descarta a Coutinho

En declaraciones para ESPN, Jürgen Klopp ha hablado sobre otro futbolista al que se ha colocado en la órbita del equipo de Merseyside. Este no es otro que Coutinho, quien no acaba de encajar en el Barcelona y ya demostró su mejor nivel en el Livepool. "En general, es un jugador que ayudaría a cualquiera, pero no se trata de eso. Creo que es un futbolista fantástico pero sería una cantidad de dinero muy grande y no es el año para eso", ha afirmado el entrenador sobre la opción de firmar al extremo brasileño.

