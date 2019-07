Iniesta se rinde a Kubo: "Está dotado para hacerse hueco en un grande"

Andrés Iniesta jugará este sábado contra el Barcelona uno de los partidos más importantes para él a nivel personal. Aunque sea un amistoso, su pasado azulgrana hará que se trate de un evento muy especial. Además de dar sus impresiones de ese encuentro, el diario AS también ha recogido declaraciones del centrocampista español hablando del nuevo Real Madrid y de su flamante nueva perla, Takefusa Kubo.

Poniendo el foco en el japonés, Iniesta ha revelado que le conoce "de haber jugado contra él la temporada pasada". Ha asegurado que "se trata de un jugador con un talento impresionante y con un enorme futuro" y que "es uno de los jugadores jóvenes del panorama mundial más dotados para hacerse un sitio en un club grande".

Sobre si el Barça se va a arrepentir de no haberse hecho con los servicios de la joven promesa japonesa, el centrocampista del Vissel Kobe ha manifestado que "el tiempo lo dirá". Ha puesto en duda que "el Barça no lo quería o las cosas no salieron como pensaban", pero ha lanzado el mensaje tajante de que "el Barcelona está por encima de cualquier jugador".

Takefusa Kubo, en un partido del Real Madrid. Foto: Instagram (@takefusa.kubo)

El nuevo Madrid de Zidane

Finalmente, sobre el proyecto que está construyendo Zinedine Zidane en su nueva etapa al mando del Real Madrid, Iniesta ha dejado claro que el conjunto merengue "siempre tiene un talento competitivo innato que le hace luchar por todos los títulos juegue quien juegue" y que el equipo "siempre está fuerte". Las expectativas están muy altas con lo que deparará el nuevo curso y el Madrid quiere hacer olvidar el mal año del pasado curso empezando de la mejor forma posible la primera jornada de Liga.

