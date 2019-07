Ancelotti: "El Madrid quiere vender a James y nosotros le queremos"

El Nápoles ha cerrado la primera parte de la pretemporada con no muy buenas sensaciones después de empatar ante el Cremonese (3-3) y perder frente al Benevento (1-2). La segunda mitad de la preparación del próximo curso será todavía más exigente con un partido frente al Liverpool en la ciudad escocesa de Edimburgo y con un doble duelo contra el Barcelona de Valverde y Messi, ya en tierras estadounidenses.

Partidos a un lado, lo que mantiene en vilo a la afición del Nápoles, al cuerpo técnico y a la directiva es el cierre de su plantilla de cara al comienzo de la 2019/2020. De entre los varios e importantes nombres que son vinculados con la escuadra azzurra destaca el de James Rodríguez. Sobre él ha hablado, una vez más, Carlo Ancelotti. "No hay optimismo ni pesimismo, veamos lo que sucede. Es un jugador que nos interesa. El Madrid quiere venderlo y nosotros lo queremos. Todo está abierto", ha declarado el técnico italiano.

Ancelotti es uno de los nombres clave en la operación ya que conoce bien al futbolista después de compartir vestuario con él tanto en el Real Madrid como en el Bayern Múnich. Es por este motivo por el que ha insistido a De Laurentiis para que haga un esfuerzo y consiga el 'sí, quiero' del mediapunta cafetero, quien sabe desde hace varios meses que no entra en los planes de Zinedine Zidane.

James y Ancelotti en el Real Madrid Reuters

Encuentro con Mendes

Jorge Mendes ha estado en Dimaro, aunque no para negociar el futuro del jugador. Ancelotti no ha ocultado que se han visto: "Sí, está aquí. Le he saludado. Es un jugador que nos interesa, pero son muchos los agentes que han pasado por aquí también la pasada semana. Vino el agente de un tal James -risas-". Para finalizar sobre el tema, ha recalcado lo que quiere para su plantel: "Para el ataque buscamos un jugador que sepa conectar entre líneas".

