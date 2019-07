Blindaje a Kubo: el exceso de euforia, un enemigo

El Real Madrid comenzó la pretemporada el pasado 8 de julio. Entonces se vieron varias caras nuevas, como las de Jovic, Hazard, Ferland Mendy y Rodrygo Goes. A ellos se unieron algunos canteranos, entre los que se encontraba Takefusa Kubo. El futbolista japonés fue firmado por el conjunto blanco este mismo mes de junio cuando cumplió la mayoría de edad.

El club de Concha Espina se adelantó a otros equipos que estaban interesados en Kubo, entre ellos un Barcelona que le conoce de primera mano ya que contó con el nipón en sus categorías inferiores. El escándalo del fichaje de menores llevó a 'Take' a regresar a su país natal, donde ha permanecido hasta ahora, cuando decidió aceptar la oferta del Real Madrid, al seducirle su proyecto sobre el resto de pretendientes.

Nada más llegar a la capital española, fue citado para acudir a Valdebebas. De ahí a la gira de pretemporada por Canadá y Estados Unidos. Es allí, al otro lado del Atlántico, donde se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la preparación en el equipo blanco. Todo lo que hace y dice se convierte rápidamente en noticia y las sensaciones son inmejorables.

Takefusa Kubo en la pretemporada con el Real Madrid

Nada más aterrizar en Montreal se pudo comprobar que se había instaurado la 'Kubomanía'. El seguimiento que se está haciendo del joven futbolista es brutal, en especial desde su propio país. En pocos días, los periodistas japoneses superaron en número a los españoles. Takefusa Kubo se ha convertido en el galáctico de Japón. Todo lo que hace, desde vídeos a mensajes en las redes sociales, se convierta en oro. Un gran seguimiento que se ve traducido, además, en una todavía mayor aceptación.

Protección para Kubo

Kubo está dejando maravillados a todos. Es habitual verle en los entrenamientos dejar varias joyas, en especial durante los 'partidillos' que suelen cerrar cada una de las sesiones. El Real Madrid presume de las genialidades del nipón en sus redes sociales, mientras que el propio jugador dejó más de un destello durante su estreno con la elástica blanca frente al Bayern Múnich en la International Champions Cup.

La euforia se ha instaurado, así como la esperanza de la afición por esta inminente estrella que puede marcar una época junto a los Rodrigo, Vinicius Júnior y compañía. Sin embargo, ha sido Zinedine Zidane quien ha querido protegerle durante su última comparecencia pública. Paciencia, tranquilidad y rebajar la euforia para que las expectativas en el joven jugador de 18 años no aumenten en exceso, algo que sería contraproducente para él.

Takefusa Kubo durante su partido de debut con el Real Madrid ante el Bayern. REUTERS

Zidane no ha dudado en piropearle, pero también ha señalado que Kubo "sabe en el club que está". "No sé si es malo bueno. Él sabe dónde está. Es un chico que está entrenando muy bien y que no tiene miedo a jugar. Eso es buena. Pero él sabe en el club que está. Pero como dice Kubo, todos los jugadores aquí son importantes. Es lo normal", comentó sobre el efecto 'Take' en la actualidad madridista.

Muchos son lo que le quieren ver desde el principio con el primer equipo y no en el Castilla, tal y como está previsto, mientras Zidane pide tiempo y que le dejen trabajar bien en pretemporada: "No sé, la verdad. Aquí estamos para preparar la temporada. Entrena con nosotros, el otro día jugó. No veo más allá de la preparación, de lo que estamos haciendo ahora aquí. Ya veremos cuando lleguemos a Madrid".





[Más información: Kubo y Rodrygo enamoran en su debut con el Madrid y convencen a Zidane]