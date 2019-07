Zidane: "No he faltado el respeto a nadie, Bale no jugó porque no quiso"

Real Madrid y Arsenal se ven las caras este miércoles con motivo del segundo partido de la International Champions Cup de ambos equipos. Mientras los blancos cayeron ante el Bayern Múnich, los gunners vencieron al conjunto bávaro. Zinedine Zidane ha analizado ante los medios de comunicación el encuentro, así como el futuro de varios jugadores que, por el momento, siguen militando en el equipo merengue.

Segundo partido

"Es lo que queremos de todas formas. En nuestro partido había cosas muy buenas. Nosotros queremos hacer de nuestro partido de mañana prácticamente lo mismo. Seguimos con nuestra preparación e intentaremos tener más sensaciones buenas. Hacerlo lo mejor posible para el segundo partido".

Situación de Bale

"Es verdad que a veces mi español es un poco liante. Voy a intentar ser muy claro con lo de Gareth. Lo primero, yo no he faltado el respeto a nadie y menos a un jugador porque siempre dije lo mismo, que los jugadores son lo más importante. Siempre que un jugador esté aquí, voy a estar con él. Solamente dije que el club estaba tratando su salida, punto. Y la tercera, Gareth no se vistió el otro día porque él no quiso. El club estaba tratando su salida y por eso no se cambió. Él va a entrenar con normalidad".

Efecto Kubo

"No sé si es malo bueno. Él sabe dónde está. Es un chico que está entrenando muy bien y que no tiene miedo a jugar. Eso es buena. Pero él sabe en el club que está. Pero como dice Kubo, todos los jugadores aquí son importantes. Es lo normal".

Kubo, ¿primer equipo o Castilla?

"No sé, la verdad. Aquí estamos para preparar la temporada. Entrena con nosotros, el otro día jugó. No veo más allá de la preparación, de lo que estamos haciendo ahora aquí. Ya veremos cuando lleguemos a Madrid".

Zinedine Zidane, en rueda de prensa con el Real Madrid EFE

¿Jugará Bale?

"Por eso quiero entrenar con normalidad hoy. Mañana es mañana".

Insisten en Bale

"Tú puedes preguntar. A la primera pregunta ya contesté. La situación no ha cambiado. Lo conocéis. El club está haciendo con él -Bale-, lo que tiene que hacer. Hoy entrenará con normalidad y mañana veremos".

Idea ante el Arsenal

"Nosotros vamos a intentar jugar como el otro día. Tener el balón y arriesgar lo menos posible cuando no lo tenemos. Es coger sensaciones, como siempre. Intentaremos ir por ahí".

Bale, jugador del Madrid

"Gareth, hoy en día, es un jugador de la plantilla del Real Madrid. Es lo más importante al respecto".

'Zidanemanía' en Estados Unidos

"¿Si me gusta? -risas-. Fui importante en mi etapa de jugador y la gente siempre me demuestra su cariño. Pero hoy los jugadores son los más importante y la gente lo que espera, sobre todo, es ver a sus jugadores".

James, todavía pertenece al Madrid

"Sí, todavía es del Madrid. Sí, sí. Todos sabéis la situación. No sé qué va a pasar todavía, ya veremos".

¿Prefiere a Mbappé, Neymar o Pogba?

"Me concentro en los que tengo, es lo lógico. Somos los que somos y con ellos afrontamos el segundo partido y el tercero que queda después".

Bale, uno más

"Vaya tela, vaya tela. Porque sabes que no te voy a contestar. Pero pregunta lo que vas a preguntar. No, para nada. Lo que tengo que hacer es respetar a los jugadores. No te puedo mentir. El jugador va a entrenar como los demás y va a contar como el resto. Es la realidad".

Posición de Rodrygo

"Es extremo derecho, es su posición, donde va a contar más. Pero lo importante es prepararlo todo bien. Hemos trabajado muy bien y ahora lo que queremos es intentar hacer un buen partido para ganarlo. Su posición, para contestar a la pregunta es extremo derecho y ahí puede jugar mañana".

