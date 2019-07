"Iba a firmar un precontrato con el Real Madrid hasta que me llamó Maradona"

Cristian Alberto González Perret, conocido futbolísticamente como Kily González, ocupa actualmente el puesto de director técnico del Rosario Central de Argentina. El argentino militó en las filas del mencionado club y de otros como el Boca Juniors, el Valencia, el Zaragoza, el Inter de Milán y el San Lorenzo. No obstante, en declaraciones a TyC Sports, el exfutbolista ha confesado lo cerca que estuvo de ponerse la camiseta del Real Madrid.

En primer lugar, Kily desveló que todo empezó tras un partido entre Rosario Central y Boca Juniors, del que Maradona se rindió en elogios al cuadro local, y que tuvo como espectador de lujo a Jorge Valdano: "Jugamos un Central - Boca en La Bombonera. Ese día Maradona salió a decir que los chicos de Central le dieron un baile a Boca. Ese partido lo estaba viendo Jorge Valdano y él en ese momento dirigía el Real Madrid".

Más adelante, el argentino recordó su encuentro con Fernando Redondo y cómo este le desveló que tenía todo preparado para jugar en el Real Madrid: "Tiempo después me cruzo con Fernando Redondo en la selección y me cuenta que mi bolso estaba armado, con mi nombre, para ir a hacer la pretemporada con el Real Madrid a Ginebra. Cuando jugaba en Central, yo no sabía lo que era el Real Madrid porque en Rosario, en mi casa, se veían las noticias y la tele andaba mal".

Kily González ◘ @Liberotyc. Un llamado de Maradona lo hizo abandonar un posible fichaje para jugar en Real Madrid, y así lo recibió Diego, en una época donde andaba en camión por La Boca ◘ pic.twitter.com/pypm6JmLwV — TyC Sports (@TyCSports) 18 de julio de 2019

La llamada que lo cambió todo

Finalmente, Kily admitió que le hicieron llegar un precontrato para fichar por el Real Madrid, pero que una llamada de Maradona se iba a interponer en su camino y hacerle cambiar de idea de forma radical: "Me mandaron un precontrato para firmar con el Real Madrid pero en el medio se metió Maradona para ir a Boca. Me llamó Maradona a mi casa, imagínate, una cosa de locos. '¿No quieres venir conmigo a jugar a Boca?', me preguntó. Yo tenía 20 años y te imaginas, voy corriendo. Y ahí se terminó descartando al Real Madrid y yendo a Boca".

