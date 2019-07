Hazard: "En el Real Madrid necesitas ganar títulos todos los años"

Eden Hazard ya figura como la nueva estrella del Real Madrid. El atacante belga dejó buenas impresiones en su debut ante el Bayern Múnich en el primer amistoso de la International Champions Cup, pese a que el resultado final fue una derrota. A pesar de ello, el belga se mantiene con la cabeza alta y, en declaraciones al presentador Jay Shetty, el ex del Chelsea ha dejado claras su ambiciones.

En primer lugar, Hazard ha estimado que recuerda haber marcado una gran cantidad de goles de bella factura. No obstante, ha señalado que su mejor tanto está por llegar, y quiere que sea vestido de blanco: "He marcado buenos goles en mi carrera... pero el mejor está por llegar. Quiero dejar una buena impresión en mis compañeros, en el entrenador y en la afición. Así que intentaré hacer lo mejor".

Por otra parte, Eden ha manifestado que, para sentirse cómodo sobre el terreno de juego, necesita gozar de libertad: "Juego con libertad. Esto es difícil en el fútbol porque hay defensas, mediocentros... pero soy ese tipo de jugador. Si no tengo libertad no juego bien y me voy al banquillo. Me gusta tener el balón, ir a la derecha, a la izquierda, moverme y jugar con instinto. No pienso: tengo que hacer esto, pasar a la derecha, a la izquierda. Solo juego, tengo la pelota y decido qué tengo que hacer".

Eden Hazard controla el balón

Ambición por los títulos

Finalmente, el atacante belga ha hecho hincapié en lo que significa ser jugador del Real Madrid y ha dejado claro que ganar todos los títulos posibles es la máxima prioridad del club: "Cuando juegas para el Real Madrid necesitas ganar títulos todos los años. Necesitas ganar, ganar y ganar. Si no se gana la Champions el aficionado está triste y es normal. En este club siempre quieres ganar y por eso estoy aquí. Quiero jugar partidos, marcar goles y al final de la temporada ganar títulos".

