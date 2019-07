Zidane: "Si Gareth Bale se va mañana del Real Madrid, mejor"

La ausencia de Gareth Bale en el once y en el banquillo del NRG Stadium de Houston hicieron saltar todas las alarmas sobre el futuro del galés. Rumores que ha venido a confirmar el técnico del Real Madrid.

Zinedine Zidane ha dejado claro por qué no ha contado este partido con Bale: "Se ha quedado fuera porque el Madrid está tratando su salida" y tras ser preguntado si cree que se marchará aseguró que: "No voy a hablar de eso, vamos a ver. Si es mañana, mejor. Ojalá que sea inminente para todos, para él también. El club está hablando con el club donde puede ir a jugar y en eso estamos".

Tras las declaraciones del francés, el futuro de Gareth Bale parece claro aunque solo falta saber cuándo se producirá la salida y en qué equipo acabará jugando el galés: "Mira, sabéis la situación. Y va a cambiar. No sé si en 24 horas o 48 horas, la situación va a cambiar y es bueno para todos", ha explicado Zidane.

El técnico galo también ha querido dejar claro que la salida de Bale no se debe a una mala relación entre ambos si no a una decisión deportiva: "No es personal, no es nada personal. Llega un momento donde las cosas se hacen porque se deben hacer. Tengo que tomar decisiones y tenemos que cambiar. Veremos lo que va a pasar. Nada personal".

Sobre quién ha dado el primer paso para buscarle una salida a Bale, Zidane ha asegurado que: "Soy el entrenador y lo hablo con el club y tenemos que tomar decisiones. La salida es mía y también del propio jugador, que sabe la situación y vamos a ver como se va a arreglar eso".

Gareth Bale sigue el debut del Real Madrid en la temporada 2019/20 desde la grada Foto: Instagram (@albita__bale)

Partido desde la grada

Gareth Bale siguió el primer encuentro de la temporada del Real Madrid desde la grada del NRG Stadium de Houston. Desde su asiento pudo ver como el Bayern Munich superaba 3-1 al Real Madrid en un partido típico de pretemporada y marcado por los cambios y las diferencias físicas.

[Más información: El Bayern abre las puertas a Bale: "Si quiere venir será bienvenido"]