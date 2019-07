La salida de Bale y otros mensajes tajantes de Zidane en el estreno del Madrid

El debut del Real Madrid en pretemporada contra el Bayern Múnich quedó eclipsado por la salida inminente de Gareth Bale. Las declaraciones de Zinedine Zidane en rueda de prensa al término del partido ("Si sale mañana, mejor") se robaron todo la atención y este domingo ha sido del tema que más se ha hablado.

Bale es el hombre más buscado, más aún cuando su marcha a China parece inminente. Sin embargo, el choque contra los bávaros permite sacar otras conclusiones casi tan importantes como la salida de Bale. Zidane lo tiene claro y se pudo ver con el rol que dio a cada uno de sus jugadores en el encuentro.

Mariano, el otro gran señalado

Si Bale se quedó en la grada, otro que tampoco jugó ni un solo minuto fue Mariano Díaz. El delantero hispano-dominicano no acompañó en la tribuna al Expreso de Cardiff (quien, a través de su agente, pidió no jugar), pero se quedó en el banquillo sin saltar al terreno de juego, pese a que se tratara de un amistoso. Un mensaje claro para el '7', que no cuenta para Zidane y que se ha quedado sin sitio tras el fichaje de Jovic.

Mariano no fue el único del primer equipo que se quedó sin jugar. Tampoco lo hicieron Odriozola, quien no termina de encajar en la idea de Zidane, Brahim y Lunin. Estos dos últimos tienen muchas papeletas de salir cedidos este verano, sobre todo el ucraniano que apunta al Valladolid.

Zidane durante la rueda de prensa en Houston. EFE

El papel de Isco y Marcelo

Tanto Isco como Marcelo fueron titulares en un once que apostó por la vieja guarda, más la presencia de Hazard. Los dos fueron, seguramente, los jugadores más señalados de la mala temporada pasada, pero tendrán otra oportunidad con Zidane. El técnico francés pretende recuperar la mejor versión de dos jugadores claves en su anterior etapa. Contra el Bayern fueron la mejor noticia, puesto que se les vio finos y listos para resarcirse de su mal año.

También cuajaron un buen papel Modric y Kroos. Asensio también recibió una gran oportunidad entrando de inicio por delante de Vinicius, pero volvió a pasar desapercibido. El balear deberá ponerse las pilas si quiere volver a ser importante con Zidane.

La portería es de Courtois

Zidane ya avisó a final de la temporada pasada que el debate de la portería se acabaría esta campaña. Todo apuntaba a que Keylor Navas se iría, pero será así. Sin embargo, pese a la presencia del tico, la portería será de Thibaut Courtois. La titularidad en el primer partido fue para el belga, un claro mensaje de que así seguirá siendo a lo largo de la temporada. Keylor pasa a un segundo plano, pese a contar con la confianza de Zidane.

