Kubo y Rodrygo enamoran en su debut con el Madrid y convencen a Zidane

El Real Madrid inició ante el Bayern su nuevo proyecto de forma casi oficial. Los blancos debutaron en pretemporada frente a los de Niko Kovac con una derrota por 3-1. Un encuentro agridulce, ya que a pesar de no empezar la gira con una victoria, el cuerpo técnico de Zidane pudo extraer conclusiones positivas de cara a la nueva era que se avecina en Concha Espina. Y es que, jóvenes como Rodrygo o Kubo le darán muchas alegrías al club blanco.

Ambos futbolistas están siendo la gran atracción del Real Madrid durante los stages de Canadá y Estados Unidos. Houston no fue más que la ejemplificación de porqué Rodrygo y Kubo están recibiendo una cobertura mediática fuera de sí. Algo a lo que no se acostumbra el jugador nipón. "Hay mucha atención sobre mí, es algo que no me gusta", espetó Takefusa en la zona mixta del NRG Stadium.

Kubo ya generó una expectación sobrenatural en Montreal, con la prensa de Japón totalmente pendiente de cada paso que daba. Algo que se extrapoló tras el partido ante el Bayern. Y es que el centrocampista nipón fue una bocanada de aire fresco para el Real Madrid; de hecho, su fichaje apunta a una maniobra galáctica de la cúpula del club blanco, ya estaba en la agenda del Barça.

Durante el partido contra el Bayern Kubo hizo gala de su mágica zurda. El jugador saltó al campo en la segunda parte para ganarse la confianza de Zidane con cada balón que tocaba. Con una preciada visión de juego y un extrovertido desparpajo, Takefusa se ganó a la afición madridista en su debut con el Real Madrid. De hecho, asombró a todos con jugadas desde segunda línea, filtrando ultimos pases para romper a la defensa alemana.

Esta irrupción llegó acompañada de la de Rodrygo. Y es que si Kubo tiene una zurda de mucho quilates, el brasileño ostenta una diestra bañada en oro. Rodrygo hizo gala de todo su potencial ofensivo contra el entramado defensivo de Niko Kovac. Una actuación que le ha valido para unirse a su compañero japonés y erigirse como la sensación del stage americano.

El atacante ya destacó en Brasil por su gran atrevimiento sobre el terreno de juego, y en el Real Madrid no ha escondido sus virtudes. A través de su eléctrica capacidad de regate mostró desparpajo a la hora de encarar defensas rivales, lo que llevó a provocar el mismo la falta con la que conseguiría el único tanto del partido, y el primero como madridista.

El lanzamiento de tiro de libre de Rodrygo fue mucho más allá de un mero gol. El jugador clavó en la escuadra un disparo medido, al ángulo y con potencia. Un tanto que dejaba al NRG Stadium sorprendido y con la boca abierta. Y es que Goes es otro producto brasileño de gran potencial, al igual que Vinicius.

[Más información: Así fue el golazo de Rodrygo ante el Bayern: la falta que enmudeció al Real Madrid]