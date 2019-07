Ancelotti: "La negociación por James Rodríguez todavía está abierta"

El Real Madrid tiene a James Rodríguez como uno de los asuntos a solucionar en las próximas semanas. La venta del colombiano es una de las tareas que ocupan la agenda blanca y es que el club ya dejó claro al Nápoles que no aceptaría su salida vía cesión. El club italiano ha dado un paso atrás en la puja, al tiempo que el Atlético lo ha dado para adelante, pero según Ancelotti sigue todavía en la lucha.

El técnico italiano habló en TV Luna acerca de las negociaciones por James y se resiste a darle por perdido: "No sé si James es ya del Atleti, no estoy tan atento al mercado porque el 90% de las informaciones de este tipo son mentiras. ¿Si sigue siendo posible ficharlo? Creo que la negociación todavía está abierta. Hay fichajes que no son fáciles porque o el futbolista no quiere llegar, no hay acuerdo entre los clubes o por problemas con los agentes", señaló.

Habló también acerca de su relación: "Me llevo genial con él, estamos intentando ficharle porque nos mejoraría mucho. Lo quise en el Bayern, allí lo hizo genial también cuando me fui, aunque tuvo algún problema en la segunda temporada".

James Rodríguez, con Colombia en la Copa América Reuters

Una frase demoledora

Para concluir soltó una frase que demuestra lo lejos que está ahora James del Nápoles: "Es un gran futbolista, pero no es nuestro único objetivo", finalizó Carletto.

[Más información: El Nápoles se 'aleja' de James Rodríguez y ya busca una alternativa]